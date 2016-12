Sala tras la sentencia: “no van a lograr que me venga abajo”

La líder de la Túpac Amaru, que fue condenada a tres años de prisión, volvió a denunciar que es víctima de una persecución política y afirma que le sacaron la atención psicológica.

Desde el Penal del Alto Comedero, Sala dio una entrevista el pasado lunes a Radio El Plata, que recién fue conocida el día de hoy.

“No tengo maltrato físico en la cárcel. Preferiría que me metan una piña antes de que me saquen el psicólogo, con el psicólogo uno tiene una contención, podes hablar, hoy no tengo con quien hablar, con quien llorar”, afirmó.

También calificó la causa, por la que fue condenada a tres años de prisión en suspenso, como una “fantochada”. Cabe recordar que estaba acusada de organizar un escrache al actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, donde se produjeron ataques y destrozos.

“Lo que hace Morales es llamar por teléfono y apretar a los jueces y fiscales y por ahí algunos tienen miedo de que les hagan un jury de enjuiciamiento”, dijo Sala, cuando todavía no conocía la condena ni el fallo de la Suprema Corte ratificando el accionar de la justicia de Jujuy.

“La Jujuy de Morales es de represión, de desocupación y de pobreza. Morales tiene el mismo discurso que Macri: dice que estamos viviendo la paz social, que la gente está contenta. Mentira. La gente tiene mucho miedo por todo lo que hace”, agregó.

También se refirió a la situación tensa protagonizada por la diputada Mayra Mendoza, quien tuvo un encontronazo con efectivos de seguridad. “Esa es la policía de Jujuy. Morales y sus funcionarios son los que instigan a los pobres policías. Digo pobres porque no les pagan y la policía se desquita con el pueblo. Los aprietan para que repriman, para que les peguen a la gente”.

Finalmente afirmó que “no van a lograr que me venga abajo”.

La entrevista fue realizada mediante el teléfono del penal, según informó la dirigente kirchnerista. Todavía no dio declaraciones sobre su condena ni sobre el posicionamiento de la Corte Suprema respecto a su caso.

Por su parte, la justicia hoy define la sentencia de la causa por el acampe realizado frente a la casa de gobierno jujeña, en 2015. Está acusada de ocupar ilegalmente el espacio público y enfrenta una pena que incluye una probation, 10 días de prisión o una multa. Sin embargo, la causa que verdaderamente la complica es la que la investiga por corrupción y estafa al Estado.