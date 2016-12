Petrecca anticipa en un audio negociación para sacar a Donati a a cambio “de dos subsidios al FpV”

En el escandaloso audio, grabado a principio de año cuando desde el Poder Ejecutivo se intentó sacar a Natalia Donati, se escucha al intendente de Junín pidiéndole la renuncia y le insinúa que no quiere llegar a la instancia de recurrir al Concejo Deliberante para su remoción, tal como sucedió este martes. “Con una simple transa con el FpV está resuelto”, le afirmó.

La hasta ayer contadora municipal, Natalia Donati, reveló ante los medios un audio donde el intendente de Junín, Pablo Petrecca, la presiona para que abandone su cargo.

“Si no tengo los votos del Frente Renovador, le doy dos subsidios al FpV y ya me aprobaron” la remoción, afirmó el jefe comunal, anticipando lo que sucedió en la sesión de ayer, donde el bloque que conduce Gustavo Traverso acompañó la remoción de Donati.

El audio revela una negociación inédita para Junín: el intercambio de votos por subsidios (es decir plata). Al momento ni el intendente Pablo Petrecca ni desde el bloque k se pronunciaron al respecto.

Fragmento del audio:

Petrecca: Demos una solución a este tema.

Donati: Es complicada la situación Pablo. Ya te dije. A mi ya me tocó esto, un problema político, y no quiero meterme en esto. Soy una funcionaria de ley

Petrecca: Ya te dije, y hoy quiero darle un corte. Yo te dije que sos buena profesional y te quiero dentro de mi equipo.

Donati: Yo soy buena profesional, buena persona, soy honesta, soy trabajadora, entré en el año 200 y en cada lugar que estuve me lo he ganado. Hoy estoy como funcionaria de ley, nada me da garantía, mirá que lo hablo con mis amigos, familia, con todos. El ejecutivo te pone y te saca, porque tiene su gente de confianza. Pero a mí las garantías no me las das vos, no me las da Ariel, no me las da Mauro, a Mauro lo recontra considero porque es muy buena persona, pero hoy mis garantías me las da la ley. Vos hoy me hacés un decreto y mañana me lo revocas. Vos tenés muchas posibilidades, sos político. Pero vos me estás negociando la mitad de lo que voy a ganar. Y a mí, mi puesto quién me lo saca, el Concejo Deliberante.

Petrecca: Vos sos de carrera

Donati: Sí, soy de Carrera.

Petrecca: La ley te ampara. Pero así también es la ley para mí para poder desvincularte.

Donati: A vos no. Vos tenés que pedir mi remoción.

Petreca: Y vos sabés que eso Natalia que es una carta. Ponele que no lo logro con el Frente Renovador, lo logro con el FpV. Le doy dos subsidios y ya me la aprobaron. Yo no quiero llegar a eso. Porque te mancho a vos como profesional

Donati: Pero no me mancha. Qué me vas a buscar?

Petrecca: Hay un tema ahí que son los cheques diferidos. Hay una ley que lo sabés. Hoy estamos pagando cheques de Ashira…

Donati: Pero parte de pago no es mi responsabilidad. El tesorero es el responsable.

Petrecca: Con el FpV puedo desvincularte. Con una simple transa con el FpV está resuelto. No quiero llegar a eso. Yo dejé un contador, si nos hubiésemos conocido antes serías vos posiblemente, pero de contador quiero poner a alguien de confianza.

Donati: Acá estamos hablando de una ley que dice que es un cargo de ley, que no lo decide el Ejecutivo.

Petrecca: La decisión ya la tengo tomada. Es más, estamos dado un monto que para mí es importante. Está bien perdés.

Donati: Si tengo intención política, no. Tengo intención de cagarte no. No se discute. No voy a hacer eso. Soy una persona honesta. Vengo trabajando desde el año 2000 y nadie a dedo me puso en este lugar.

Petrecca: Alguien te designó

Donati: Sí, obviamente. No voy a venir a decir yo quiero ser contadora municipal.

Petrecca: Quiero que trabajemos juntos pero vos desde otro rol. Quiero hacerlo con vos, no sin vos. Acá tenemos un montón de cosas para hacer, para ir mejorando. Quiero que seas parte del equipo. No me interesa tu pensamiento político.

