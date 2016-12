EL PROCESAMIENTO DE LA EX PRESIDENTE, LA BENEFICIA

La figura de Asociación ilícita, es una figura muy amplia, ambigua en sí misma y muy difícil de ser probada. Generalmente, esa figura se impone para beneficiar al imputado, ya que a pesar de sus penas pueden superar los 10 años de cárcel, el procesamiento de la ex mandataria fue sin prisión preventiva. La asociación ilícita no es excarcelable.

En el caso del embargo por 10 mil millones de pesos, también es un beneficio. Ya que ese embargo con todas las propiedades declaradas y bienes de la ex mandataria probados, no alcanzan ese monto. Asi que no están embargados, a los sumo no podrá vender una casa.

Por ejemplo si el embargo fuera de 200 millones. Ahí si le tomarían sus casas y cuentas bancarias, y así la perjudican .

A pesar que la gente cree que por 10 mil millones de embargo, ella no los tiene, entonces la justicia no te embarga a cuenta para llegar a 10 mil millones, sino por el contrario no te embarga ninguna propiedad a cuenta… Solo si superan ese monto. Y de ahí tiene que pedir a los registros los bienes y ver si llegan a ese monto. …

Asi que esto es más un beneficio para la ex presidenta, que esta segunda muy cerca del massismo en la Provincia, si fuera candidata a Senadora.

E ese sentido, la figura del Mal que representa CFK y los K, es beneficiosa para Macri , y hasta le sirve a Carrio que sueña con enfrentarla en la provincia en las próximas elecciones.

Veamos unos detalles que público el diario Clarín sobre Ercolini

Ercolini se convirtió en Juez Federal en octubre del 2004 por impulso de Néstor Kirchner y asesoramiento, por entonces, del Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Expulsado por ella misma cuando en el verano del 2012 estalló el escándalo Ciccone que ahora mantiene procesado y en vias de juicio oral a Amado Boudou, su ex vicepresidente.

También Cristina debe haber olvidado algo. Ercolini fue el juez que en el 2004 sobreseyó a su ex marido por una denuncia sobre enriquecimiento ilícito entre 1994-2003, mientras fue el mandamás en Santa Cruz.

Quizás a la ex presidenta la estaría irritando otra cosa. El juez que ayer la procesó y embargó por un monto colosal es el mismo que se dijo incompetente por defraudación al Estado en contra de Cristóbal López. Otro de los arietes fundamentales de la maquinaria racaudatoria kirchnerista. Su causa derivó finalmente al Fuero Penal Económico que autorizó al empresario K a saldar su millonaria deuda fiscal para aliviar su cuadro en la Justicia.

Nada es casualidad… y mientras tanto se tapa la inflación desempleo y puebladas por la inseguridad en Flores. Todo les es funcional a todos

HA.