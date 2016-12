El ministro de Defensa de Pakistán reaccionó ante la ‘amenaza’ israelí de “destruirlos con un ataque nuclear”, publicada en un sitio de noticias falsas.

Khawaja Muhammad Asif, ministro de Defensa de Pakistán, publicó en su cuenta de Twitter una advertencia con carácter de amenaza a Israel, al parecer en respuesta a una inexistente declaración de Tel Aviv publicada en el sitio de noticias falsas AWDnews. En este se sugiere que Pakistán planeaba “enviar tropas terrestres a Siria como parte de una coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico”.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

Luego se presenta una declaración aparentemente inventada de Moshe Ya’alon, exministro de Defensa israelí, que dimitió en mayo de este año: “Si, por desgracia, llegan a Siria, sabremos qué hacer, vamos a destruirlos con un ataque nuclear”. A pesar de que la noticia contenía incluso una cita fabricada del ministro de Relaciones Exteriores de su propio país, Asif reaccionó a ella diciendo que “Israel olvida que Pakistán es también una potencia nuclear”.

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) 24 de diciembre de 2016