Las fiestas implican un cambio y aumento de actividad en el entono de nuestras mascotas, más aun si es la primera que comparten junto a la familia, por lo que se deben tener en cuenta varios aspectos para que se sientan cómodos y seguros.

Otra vez la pirotecnia

La alta sensibilidad que poseen los animales ante estímulos sonoros intensos, imperceptibles muchas veces para el humano, expone a las mascotas a sufrir estrés por exceso de ruido y explosiones. Debido a su hipersensibilidad auditiva, los ruidos fuertes pueden causarles pánico y provocar conductas no habituales como escapar sin rumbo, atravesar cercos de contención, etc. No sólo corren riesgo de lastimarse o lastimar a las personas sino que también pueden desorientarse y perderse. Después de cada festejo de Navidad y Año Nuevo crece el número de mascotas perdidas.

Para prevenir malestar y daños

La mejor es ubicar a las mascotas en una habitación donde estén cómodos, con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados (radio, televisión o música prendida). Es importante que no haya nada con lo que pueda hacerse daño (elementos cortantes. vidrios, rejas, etc.).

Mientras persista los ruidos de la pirotecnia, si el gato o perro se siente cómodo bajo una mesa o escondiéndose en la bañadera, es preferible dejarlo. Se debe evitar sobrecargarlos con mimos, abrazos y caricias y dale su espacio para que la mascota busque el lugar donde se encuentre más cómodo y «protegido». Es importante mantener la rutina de los animales, procurando que hagan ejercicios durante el día para que a la noche pueda dormir mejor.

Para los perros que estarán solos en las fiestas y que permanezcan así por algunos días, es importante dejar la casa bien cerrada y con ventilación, evitar que las puertas se cierren por alguna corriente y los dejen aislados. En el caso de los gatos, es aconsejable dejarlos con abundante comida y bebida y las bandejas limpias. Siempre, la mejor solución es que alguien conocido y de confianza visite a nuestras mascotas en nuestra ausencia. No dejar atada a las mascotas y evitar el peligro de ahorque.

Si es posible, se debe identificar con una chapita con su nombre y un teléfono para localizar a los dueños.

Por último, uno de los errores más comunes es administrar a los animales un sedante sin consultar previamente a un veterinario. Esto deriva en ocasiones en casos de intoxicaciones y hasta puede llevar a la muerte del animal. Se debe consultar a un especialista para determinar si es necesario administrar algún tranquilizante a una mascota frente a la pirotecnia y, en ese caso, determinar la dosis.

De la Mono-dieta a los atracones.

Antes, durante y después de las fiestas suelen aparecer los problemas digestivos derivados de la incorporación a su dieta de alimentos inusuales, como chocolate, frutas secas o carnes grasas. Es común que durante estas fechas la mascota, que come generalmente una mono-dieta, se le dé de comer la comida propia del festejo y a veces en exceso, lo que puede producir serios trastornos.

Es importante intentar conservar la dieta de las mascotas y no alterarla con los alimentos que consumimos durante los festejos.

Vamos de paseo.

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, son los traslados a casas de familiares en los que se decide llevar a las mascotas. El viaje provoca estrés, especialmente en los gatos. Se debe hacer hincapié, una vez más, que ante la utilización de sedantes, es de suma importancia consultar con el médico veterinario y no hacerlo por cuenta propia. Eso muchas veces soluciona el problema cuando los animales sufren demasiado el estrés de los viajes y de la pirotecnia, pero siempre advirtiendo que se debe tener especial cuidado en su administración y atendiendo a las características de cada mascota.

Regalos de «Santa»

Suele suceder que durante las fiestas, perros y gatos sean parte de los regalos que nos dejan en el arbolito de navidad. Muchas veces, si aquel que recibe el regalo no se lo espera, los animales terminan siendo abandonados. Si se decide adoptar una mascota para la familia, lo mejor será hacerlo de forma consciente, reconociendo todas las necesidades (salud, contención y espacio) de los animales.

