Por baja en la industria, demanda eléctrica de noviembre fue menor a 2015

Con temperaturas superiores a las registradas en 2015, noviembre de este año presentó un descenso de 0,9% de la demanda eléctrica en el país, informó hoy la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

La entidad explicó que la caída del consumo se registró en los usuarios industriales (-5,8%), mientras que los residenciales y comerciales presentaron una suba de 0,2% y 7,7%, respectivamente.

No obstante, a pesar de esta baja, los once meses ya transcurridos de 2016 acumularon una suba interanual del 0,8% en el consumo de energía.

En noviembre de 2016, la demanda neta total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fue de 10.125,7 Gigawatt-Hora (GWh); mientras que, en el mismo mes de 2015, había sido de 10.213,7 GWh: por lo tanto, la comparación interanual evidencia un descenso de -0,9%, detalló el informe.

Del consumo total del mes, 39% (3.929 GWh) pertenece a la demanda residencial, mientras que el sector comercial representó 30% (3.067 GWh) y el industrial 31% (3.129,7 GWh), puntualizó Fundelec.

Y añadió que en comparación interanual, la demanda residencial subió 0,2% mientras que la demanda de los comerciales ascendió 7,7% mientras que los industriales mostraron un descenso de -5,8%.

La entidad subrayó que noviembre presentó un crecimiento intermensual de 1,9%, debido a que octubre de 2016 había representado una demanda 9.941,6 GWh.

“Sin embargo y a pesar de la baja de noviembre, el crecimiento interanual de la demanda de los once meses del año se ubica en un 0,8% más alto que el mismo periodo de 2015”, añadió.

De esta manera, el consumo de noviembre fue el descenso menos pronunciado del año, aunque se situó en el segundo lugar entre los meses con las demandas m s bajas de 2016 en valores absolutos.

En cuanto al consumo por provincia, en noviembre, se registraron 15 ascensos en los requerimientos eléctricos al MEM en San Juan (17%), la empresa EDES (8%), Catamarca (7%), Misiones (7%), La Rioja (5%), Mendoza (5%), Chaco (4%), Corrientes (3%), Entre Ríos (2%), Tucumán (2%), San Luis (2%), Córdoba (1%), La Pampa (1%) y Salta (1%), entre otros.

Por su parte, 10 fueron las provincias y empresas que marcaron descensos: Chubut (-18%), Formosa (-10%), Santa Cruz (-7%), Jujuy (-7%), Río Negro (-5%), Santa Fe (-3%), Neuquén (-2%), EDEA (-2%), EDELAP (-1%), entre otros; en tanto, EDEN mantuvo el consumo en la comparación interanual.

Fundelec precisó también que la temperatura media de noviembre fue de 21.1 grados C, mientras que en el mismo mes del año anterior fue 20.2 C, y la histórica del mes es de 20.3 C.

cronista.com