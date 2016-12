La nave lleva 118 personas a bordo. Los terroristas amenazaron con hacerla explotar.

El Airbus A380 hacía un vuelo interno entre la capital de Libia y la ciudad de Sebha, pero lo desviaron a la isla de Malta donde el primer ministro, Joseph Muscat, confirmó la noticia.

The hijacked flight #8U209 is still standing on the runway at Malta Airport https://t.co/2elhRGzLDT pic.twitter.com/p21GjKiCUv

— Flightradar24 (@flightradar24) 23 de diciembre de 2016