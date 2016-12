“Me extraña la postura de Racing”

El presidente de Millonarios salió al cruce de Racing por “haber contratado a un técnico que estaba vinculado a otro equipo”. Además, avisó que Cocca aún no presentó su renuncia formal en el club colombiano y mostró su descontento con el accionar del DT.

Lo que hizo Diego Cocca no cayó para nada bien en Millonarios. Si bien el entrenador alegó que su salida se debió netamente a cuestiones personales, en la institución colombiana entienden que los mismos salieron a la luz recién cuando se efectivizó la propuesta de Racing. Sin embargo, el mayor descontento desde el club de Bogotá es con la Academia, dado que entienden que existió falta de ética a la hora de buscar contratar a un entrenador que, en ese entonces, tenía trabajo. Y así lo explicó Enrique Camacho, presidente de Millonarios: “Nosotros no hemos evaluado alternativas legales. Sólo estamos sorprendidos con cómo se manejó el técnico y, además, extrañados con la postura que tomó Racing como colegas ya que nos parece curioso que contrate a un técnico que estaba vinculado a otro equipo. Ahora cualquier acción futura la tendremos que hacer con más trabajo”.

“Formalmente no hubo reunión. Yo hablé con el representante pidiéndole que envíe su renuncia pero eso no sucedió”, explicó Camacho. Y en relación a cómo se enteró de la decisión de Cocca, agregó: “Realmente lo que sucedió es que hace tres días hablamos con el profesor Cocca y su agente para preguntarle si había algún tipo de intención de irse y, pese a los rumores que existían, él dijo que retornaría a Millonarios. Pero ahora llamó al Presidente de la Junta para avisarle que quería permanecer en Argentina por razones personales de sus hijos y su señora. Ningún jugador que solicitó se le dijo que no. Ahora no pensamos en otro técnico porque hasta hace dos días este entrenador nos decía que iba a seguir”. Duro.

