Los secuestradores solicitaron asilo político en Malta, según informó el ministro libio.

Un avión libio fue secuestrado y redirigido a la isla de Malta este viernes, donde aterrizó. Así lo indicó el primer ministro de ese país, Joseph Muscat, en Twitter. Finalmente, todos los pasajeros y los miembros de la tripulación fueron liberados de a tandas de la aeronave tras horas de negociaciones.

“Informado de una posible situación de secuestro de un vuelo doméstico de #Libia redirigido hacia #Malta. Operaciones de seguridad y emergencia en marcha, por -JM”, dijo Joseph Muscat en su cuenta oficial. Una hora más tarde confirmó que el avión había aterrizado en la isla y que los servicios de emergencia fueron designados para coordinar el operativo. A través de la red social, informa de las novedades de la situación.

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016