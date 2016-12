Exclusivo: López fue trasladado al Hospital de Ezeiza por un brote psicótico

El ex secretario de Obras Públicas, que se hizo famoso al ser encontrado intentando ingresar 9 millones de dólares a un convento, es otra vez noticia.





Según pudo saber ARG Noticias, el ex funcionario fue trasladado esta tarde del Complejo Penitenciario Federal I, más conocido como la cárcel de Ezeiza, al Hospital Interzonal General de Agudos Alberto Eurnekian de dicha localidad.

En horas de la mañana López habría comenzado a delirar y a gritar palabras sin sentido que alarmaron a sus compañeros de pabellón, entre los que se encuentran el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime , y a los guardias del establecimiento, quienes decidieron dar parte al servicio médico del penal.

No es la primera vez que ocurre un episodio así. A pocos días de ser detenido el ex secretario fue sometido a distintas pericias que finalmente corroboraron que su estado psíquico era normal, a pesar de que él sostenía lo contrario. Incluso trascendió hace pocos meses que solía llamar a los gritos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al exgobernador de Tucumán, actual senador, José Alperovich.

No obstante, en esta oportunidad la “crisis” de José López habría convencido a los médicos de que mejor sería su traslado al hospital donde todavía permanece, sin que se haya informado nada en forma oficial.

