Por qué podría peligrar la absolución de Carlos Carrascosa por el caso García Belsunce

El Tribunal de Casación de la Provincia desligó al marido de la víctima luego de siete años en prisión. ¿Es definitivo?

Después de que el Tribunal de Casación bonaerense ayer absolviera a Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, el fiscal Carlos Altuve aseguró que hay “un noventa y nueve por ciento de chances que apele” el fallo ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal recordó que “en primera instancia Carrascosa fue condenado por encubrimiento” y, por ende, hubo “tres jueces que entendieron lo que había llevado el fiscal Molina Pico como hipótesis de los hechos”.

Según el fiscal, no se puede “estar tan lejos de la verdad si hay tanto encubrimiento” ya que “parte de la familia” del viudo está condenada por ese delito.

“No hay un solo elemento que nos indique que Carrascosa participó, fue autor o coautor del homicidio de María Marta. No hay absolutamente nada”, aseguró a su vez el juez Víctor Violini, integrante de la sala de transición de Casación junto a Martín Ordoqui y Daniel Carral, que absolvió a Carrascosa.

“Sentí indignación, un sentimiento inexplicable, (porque) no encontraba elementos, no veía la forma en que se podía acreditar que este hombre había sido culpable. Tengo la certeza que este hombre es inocente y no ha cometido el hecho. Me causa dolor y vergüenza, (aunque) no creo que le alcance ni le sirva a Carrascosa lo que yo estoy diciendo”, aseguró al canal TN.

