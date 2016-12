ISELA SE FUE PARA NO SER EL PATO DE LA BODA

.Se soslaya una verdad oculta, el achicamiento de Aerolíneas Argentinas…o su venta a Jet Blue

La Gota que rebalsa el vaso es que este ano Isela Constantini había pedido 400 millones mas de dólares de presupuesto. El Gobierno le asigno 160 millones dólares, lo cual implica un achicamiento A esto hay que sumarle no solo el déficit sino que además, el gobierno cedió rutas aéreas a competidoras privadas. Lo cual es obvio que se achicara la empresa.

Ante estas disyuntivas y que “la tenían acotada” en sus decisiones, opto por irse. En realidad no estás de acuerdo “ Dame tu renuncia” En efecto la misma salió a los medios como razones personales.

Estaba saneando la empresa, bajó los gastos, de US$ 1000 millones que enviaban se necesitaron US$ 400 millones, renegoció proveedores y la compra de aviones. No tuvo grandes conflictos gremiales porque supo consensuar. Esta noticia cayó pésimo”, describe uno de los delegados sindicales más beligerantes de Aerolíneas. “Acá nadie lo puede creer. Nos sorprendió a todos. Aplicó todos sus conocimientos y estuvo llevando adelante muy bien la empresa. No es creíble que sea una renuncia. En una empresa privada la hubieran premiado y acá se da todo lo contrario”, se enojó Ricardo Cirielli, titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Y agregó: “es una gran pérdida para Macri”.

La sorpresiva salida de Isela Costantini impactó en los gremios aeronáuticos, que salieron a denunciar que la ex presidenta de Aerolíneas Argentinas en realidad fue despedida porque no aceptó ajustar a la empresa a pedido del ex LAN, Gustavo Lopetegui.

Biró sostuvo que el Gobierno le pidió la renuncia a Costantini por un motivo: no aplicar el ajuste pretendido, en medio de beneficios para la competencia directa de la línea aérea de bandera estatal: “Intercargo, manejado por Dell’Acqua (nuevo titular de la empresa) le bajó 5% el impuesto a las trasnacionales que compiten con AR. Así, Aerolíneas quedó 5% más cara en relación al resto”.

