Isela Costantini renunció a Aerolíneas Argentinas

Adujo “motivos personales”.Estuvo menos de un año al frente de la empresa. La reemplazará Mario DellAcqua, ex Techint, que hasta hoy estaba a cargo de Intercargo.

Isela Costantini presentó este miércoles su renuncia a Aerolíneas Argentinas, a menos de un año de haber asumido como presidenta de la empresa. La ex CEO de la aerolínea de bandera adujo “motivos personales”.

Costantini se había hecho cargo de Aerolíneas en enero de 2016, poco después de que Mauricio Macri asumiera como presidente, y se transformó en la primera baja importante del Gobierno.

La ex CEO de la empresa será reemplazada por Mario Agustín Dell’Acqua, hasta hoy al frente de la empresa Intercargo.

Costantini se había puesto al frente del trabajo en la empresa y dio una fuerte pelea con parte del Gabinete de Gobierno, en particular con el secretario de Coordinación de Políticas Públicas y ex CEO de LAN Argentina, Gustavo Lopetegui, quien desde el principio le ordenó hacer un ajuste al que la ex CEO se resistió.

letrap.com.ar