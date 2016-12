Denuncian al segundo de Perechodnik por presunta recaudación ilegal

Es el subsecretario General Mario Etchevarren, hermano del alcalde de Dolores y presidente del HCD. Aseguran que recauda dinero ilegal para permitir la comercialización de droga y la prostitución.

Al menos tres personas denunciaron al subsecretario General de la Provincia, Mario Etchevarren, hermano del alcalde de Dolores, presidente del HCD y segundo en línea de autoridades de la Secretaría que encabeza Eduardo Perechodnik; de presuntamente estar vinculado con la recaudación ilegal de dinero proveniente de la protección del negocio de la droga, prostitución y para evitar la liberación zonas. En la misma causa se menciona al secretario de Seguridad de Dolores, César Fabián Fuig.

Si bien la denuncia se hizo el pasado 11 de septiembre ante la Unidad Fiscal nº1 y nº3 de Estupefacientes, recientemente trascendió ante la exposición pública de uno de los denunciantes, quien se presentó ante la Fiscalía bajo la figura del arrepentido.

La denuncia indica que el hermano del intendente Camilio Etchevarren, Mario Etchevarren, y el secretario de Seguridad, Cesar Fabián Puig, estarían al frente de la recaudación ilegal en ese distrito. Se trataría de un negocio, que además, vincula a personal policial, y que apunta a cubrir los negocios vinculados a la venta de droga, la protección de personas ligadas a la prostitución y la extensión de seguridad “paralela” para evitar ilícitos en comerciantes locales.

Mario Etchevarren, fue designado por la administración Cambiemos como subsecretario General de la provincia, cuyo titular es Eduardo Perechodnik. Además de la función pública a Etchevarren y Perechodnik los unen lazos familiares, dado que sus esposas son hermanas.

El abogado Jorge Dóminguez representa José Etcheverry, uno de los denunciantes, y señaló a Letra P que “hay tres personas que han colaborado con la justicia, bajo la figura del arrepentido para que se tenga conocimiento de distintos ilícitos que vincularían al secretario de Seguridad de Dolores, César Fabián Puig, y al Subsecretario General de la provincia de Buenos Aires, Mario Etchevarren, hermano del intendente Camilo Etchevarren, quien además es el presidente del Concejo Deliberante”, detalló

En esa línea, el letrado manifestó que “Echeverry era recaudador del señor Puig y del señor Etchevarren” y detalló que “recaudaba por actividades ilícitas” y enumeró que era para “garantizar seguridad a distintos comercios para que no fueran objeto de hechos ilícitos porque si no abonaban ellos mismos le mandaban a robar; recaudaban para permitir la comercialización de estupefacientes y la prostitución”.

En tanto, en la entrevista al medio local, Etcheverry asegura que él que entregaba el dinero recaudado al funcionario provincial y al secretario de Seguridad local y agrega: “Todo lo que es policía lo maneja Puig, la gente (en lugares claves) la pone él, lo que están trabajando acá son todos conocidos de él, si no fíjese cuantos comisarios hizo cambiar, los hacía echar”

El arrepentido, en una entrevista concedida al diario Compromiso de Dolores indica que se vinculó con el negocio cuando comenzó a trabajar en la Secretaría de Seguridad Local hace más de dos años y que esa labor, preexistente a su llegada, la “hacía pasar por horas extras de la Municipalidad”. “Tenía que ir a tal lado, a tal hora, siempre respetando el horario, a buscar dinero, tenía que recaudar. Esa plata que recaudábamos iba directamente a Etchevarren, ellos (el hermano del intendente y Puig) trabajan juntos. Todos saben lo que yo hacía”. En ese sentido, agregó: “Todos sabían que yo iba a buscar dinero, nadie me molestaba, en el COM (Centro de Operaciones Municipal) donde trabajábamos a mí no me podían molestar. Yo agarraba la llave del auto y me iba, a mi nadie me mandaba, nadie me decía nada, me manejaba con el teléfono y con Puig”.

Según dichos del denunciante su desvinculación llegó cuando fue amenazado a punta de pistola en el marco de uno de los opeartivos de recaudación y si bien intentó alejarse del “negocio”, terminó siendo echado de su lugar en la Secretaría de Seguridad. “Etcheverry le manifiesta a Puig esta situación y aparece una persecución hacia él, porque no querían que dejara hacer esta actividad. Pero es perseguido y finalmente desafectado. Lo hizo público porque quiere preservar su integridad”, agregó el abogado al este portal

Consultado Domínguez sobre la posibilidad de que la denuncia salpique al intendente Camilo Etchevarren, respondió que la causa está en reserva y agregó que si bien los funcionarios denunciados fueron notificados de la acusación, aún no fueron imputados.

Por MARÍA EUGENIA SUÁREZ/letrap.com.ar