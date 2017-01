DOCUMENTOS SECRETOS DEL LABORATORIO DE BARRICK GOLD SOBRE LA CONTAMINACION DEL CIANURO.

Los niveles de cianuro subterráneo y en ríos son 50 mil veces más altos que el permitido y son varios ríos contaminados.

Hasta ahora todo el mundo sabe de la contaminación de la Barrik Gold , lo que no saben son los datos que midió Barrick Gold después del derrame de cianuro y no son los valores que se dicen y que nadie lo sabia hasta ahora.

Decia Infobae: “Barrick Gold venía midiendo sistemáticamente una treintena de metales pesados en 13 puntos de los alrededores de Veladero. Sin embargo, luego del derrame de cianuro, dejaron de hacerlo, ¿El motivo? Posiblemente, porque el cianuro se diluye echando cal y agua, algo que hizo Barrick Gold -que literalmente “lavó” el río-, mientras que otros elementos no se pueden ocultar, como el cobre, el aluminio, el níquel, el arsénico, el plomo o el boro. Fue una maniobra deliberada. En SGS hubo mucho hartazgo entre los empleados, varios de los cuales abandonaron la empresa….”

Pero eso no sería del todo cierto: Barrick continuo midiendo la contaminación en forma secreta.

Como dijimos en la introducción hasta ahora se habló de la contaminación y con informes falsificados del Gobierno de San Juan así como de la Barrick Gold hoy gracias a la gentileza de la periodista Natalia Vargas de San Juan, damos a conocer los documentos secretos completos del laboratorio de la Barrick Gold y el resultado de los análisis.

Comenzaremos para que entienda sobre las conclusiones estadísticas, a posterior todos los análisis para que personal capacitados pueda verlos con sus propios ojos y el material esté disponible para laboratorios y universidades que quiera cotejarlos.

RESULTADOS:

PAGINAS QUE HACE REFERENCIA EL ANALISIS ESTADISTICO

INFORME 273 / PAGINAS

PAGINAS DEL INFORME 274

PAGINAS DEL INFORME 280

INFORMES SOBRE EL CIANURO. PLANILLAS DE ANALISIS Y CADENAS DE SEGURIDAD

CC4599

CC4600-Q-MA15-0274

CC4605-Q-MA15-0280

PARTE 2

TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE AQUI :

https://drive.google.com/drive/folders/0By1iKu3NvjhDN0tiUDktX2dQd00?usp=sharing

Como conclusión la mentira del Gobierno de San Juan y la empresa

Un nuevo peritaje incorporado a la causa que investiga un derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en San Juan ocurrido el 13 de septiembre de 2015 dio como resultado que al menos cinco ríos fueron contaminados, por lo que se ordenó analizar muestras de redes domiciliarias de agua para establecer si hay riesgo para la salud humana.

La mentira : Frente a esto, el gobierno provincial señaló en base a otros estudios que “no hay peligro” de ningún tipo para la población.

HECTOR ALDERETE

SEPRIN / RADIO COSMOS SAN JUAN – NATALIA VARGAS