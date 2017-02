¡QUE DESCARADA! Florencia Kirchner es ‘imputada’ y estalla contra los medios: “Me quiero ir de este INGRATO país de mierda”

Florencia Kirchner, hija de la ex Presidenta de la Nación, tras las denuncias contra su familia, declaró en un polémico tono: “Ya basta de atropellos, me quiero ir de este país no ha sabido agradecer todo lo que nuestra familia ha hecho por él, Gracias Argentina, muchas gracias”

Recordemos que la hija de la ex mandataria fue embargada por de cinco millones de dólares secuestrados en el marco de la causa Hotesur. La decisión fue tomada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah mientras que Eduardo Freiler se pronunció por devolver el dinero.

Conozca más sobre el caso:

El 15 de julio pasado, el juez federal Julián Ercolini embargó 4.664.000 dólares de una caja de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, y el dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.

La diputada nacional de GEN Margarita Stolbizer denunció que el objetivo de Cristina Fernández era sacar el dinero a su nombre de la esfera de la justicia ante un eventual embargo de sus bienes en el marco de la causa por dólar futuro, algo que fue respaldado por el fiscal Gerardo Pollicita.

A criterio de Pollicita y Ercolini, “las maniobras, en principio, se compatibilizaron con aquellas encaminadas a consolidar el producido del ilícito investigado en la causa, toda vez que la fecha de apertura de las cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner -3 de marzo de 2016-, operó solo cuatro días hábiles posteriores a que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, fuera convocada por el Dr. Claudio Bonadio a prestar declaración indagatoria” en la causa ‘Dólar Futuro’.

La defensa de Florencia Kirchner, en nombre del abogado de su madre, Carlos Beraldi, reclamó la nulidad del embargo y sostuvo que a ese dinero se llegó a raíz de allanamientos y operativos que se hicieron en la causa Los Sauces, a cargo de Claudio Bonadio.

También dijo que los fondos estaban debidamente declarados, algo que al fiscal le pareció “irrelevante” ya que “lo importante a tener en cuenta era su origen”, contemplando que la causa pretende saber si “Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner resultaron beneficiarios en forma sistemática de los pagos que los empresarios favorecidos por el Estado Nacional habrían realizado a favor de ellos, vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones, lo que les habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido en gran medida a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario”.

censura0.com