Elisa Carrió: El secreto inconfesable que la descompensa

“No me mate Milani”… “No me mate Anibal”.. “No me mate Pérez Corradi” decía hasta no hace mucho Elisa Carrió y no se entendía si lo hablaba en sorna o qué.

Porque Carrió y Milani –o parte de la estructura inteligencia del ex General de Cristina- tiene vínculos secretos. Por caso entre Milani y el ex SIDE Fernando Pocino le acercan mucha de la información que presenta Carrió con mucha certeza. Claro, de tres investigaciones minuciosas dos recalan en la justicia y con la tercera se promueve un chantaje al delincuente detectado y una buena recaudación para sus arcas bajo el argumento: “Si no pagás, te denuncia Carrió”. ¿Ella lo sabe? No sabemos si Elisa es parte del juego, pero al menos ella conoce que sus aliados circunstanciales no son nenes de pecho y menos carmelitas descalzas. Nos dicen que uno de sus jóvenes abogados que ahora comienza a aparecer en los medios, es un hombre que trabajó muy cerca de Pocino y sigue vinculado al ex SIDE, que dicho sea de paso no anda bien de salud tampoco.

En verdad nunca la quiso matar ni Milani, ni Anibal ni Pérez Corradi, quien atentó con la salud de Carrió fue ella misma, fuma en demasía, bebe mucho y se dice que las anfetaminas para adelgazar le hicieron un efecto catastrófico a su integridad física. Hace años, citó a un periodista de Clarín cuando vivía aún en Recoleta. Cronista y fotógrafo la tuvieron que esperar un rato en su departamento y cuando llegó Carrió atrasada y vio al fotógrafo amenizar la espera con una porción de torta que le habían servido, se lo quitó de una y se puso a terminar lo que quedaba de esa “delicatesen”..

¿Porqué tanta ansiedad en una mujer que cultivó mientras era parte del poder judicial de la dictadura en el Chaco una figura esbelta y agraciada?

El motivo es ese secreto que atormenta a Carrió y hoy le produce descompensaciones cardíacas.

Su hijo, del que nunca habla, es parte del Cartel de Jalisco Nueva Generación y hace tiempo está en la mira de la DEA y de otros carteles rivales en México.

De todos los proveedores de efedrina los únicos dos que aún no fueron atrapados son justamente los que le venden la pasta base de la metanfetamina al Cártel que integra su hijo en Jalisco.

Ahora que volvió Stiuso a la Argentina y se reconcilió con Mauricio Macri, se comenta que hay una ofensiva para echarle el guante a esos dos anónimos proveedores y a su cliente dilecto.

Es lógico que si un hijo está en serios problemas de seguridad, los padres se enfermen de angustia y eso sumado a los malos hábitos de consumo (grasas, tabaco, bebidas y pastillas) el corazón de Carrió no funciona como es debido.

Si la Señora 8 de la AFI –“la turca” Silvia- le manda mensajes que para no presione mal a sus colegas de Cambiemos y el Presidente Macri porqué sino puede aparecer el asunto de Jalisco Nueva Generación en la prensa argentina y no la dejen bien parada ante la opinión pública..no lo sabemos con exactitud, aunque el rumor suena fuerte.

Si vos hablás a diestra y siniestra del narcotráfico y denuncias a todos… menos a uno y te amenazan con revelar la historia de tu hijo narco, el stress puede jugarte mal y enviarte de golpe a destapar las cañerías del corazón de urgencia al primer quirófano que se encuentre cerca.

Algunos secretos se pueden ocultar por un tiempo, pero a la larga terminan saliendo a la superficie y tu imagen blanca y radiante un día se encuentre embarrada por la realidad.

Ese es uno de los secretos que descompensan a Elisa Carrió.

Jorge D. Boimvaser

@boimvaser