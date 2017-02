Las monjas del convento y la esposa de José López hablaron por teléfono 11 veces la noche de los bolsos

El fiscal Delgado pidió la indagatoria de la monja Celia Inés Aparicio, que es quien aparece en el video que se conoció en las últimas horas. Foto: Captura video

Por los cruces telefónicos, la Justicia busca comprobarla complicidad, con el ex funcionario, de su mujer y las religiosas de General Rodríguez

Las monjas del convento de General Rodríguez no sólo tuvieron contacto con José López durante la noche en que el ex funcionario kirchnerista fue capturado in fraganti con casi US$ 9 millones. También hablaron con la esposa del ex secretario de Obras Públicas, María Amalia Díaz.

En total hubo once comunicaciones telefónicas entre un teléfono de Díaz (terminado en 0175) -miembro de una flota a nombre del ex funcionario- y otro perteneciente Alba Día de España Martínez Fernández (finalizado 6402), la madre superiora encargada del monasterio.

El dato se desprende del dictamen del fiscal Federico Delgado en el que pide la indagatoria de la mujer de López y de la monja Celia Inés Aparicio, la religiosa que recibe a López en el convento según las imágenes del video conocido ayer.

La fiscalía sospecha que Díaz ayudó a su marido y avisó al convento de que López iba en camino. Por eso las monjas le abrieron y, casi con naturalidad, entraron los bolsos.

“Del listado de llamados entrantes y salientes de la línea de Madre Alba surge que, entre la noche del día 13 de junio y la madrugada del 14 de junio de 2016, se comunica con María Amalia Díaz en once oportunidades”, escribió el fiscal en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

En el detalle del cruce de llamadas se determina que Díaz y Fernández hablaron en total unos 15 minutos. El primer llamado fue la noche del 13, a las 20.35 y duró apenas cinco segundos. El último fue en la madrugada del 14, a las 1.29 (duró 30 segundos), poco menos de dos horas antes de que López se presentara al convento.

Hubo tres comunicaciones que duraron más de un minuto: a las 0.43 (4 minutos, 32 segundos), a las 0.48 (2 minutos, 12 segundos) y a las 0.55 (4 minutos, 33 segundos).

De las once llamadas, sólo dos provinieron del celular de Díaz. Todas las demás las inició la madre superiora desde su teléfono.

El fiscal Delgado ponderó esta información para determinar la complicidad de las monjas y de Díaz con López, que aún sigue detenido en el penal de Ezeiza. Sin embargo, Delgado no pidió aún la indagatoria de Fernández, sino que esperará a que primero se le realice un examen médico por su avanzada edad.

“Resulta por demás llamativo que en pleno raid de José Francisco López en miras a ocultar los millones de dólares que tenía, su mujer, María Amalia Díaz, entabló varias conversaciones telefónicas con Alba Día de España Martínez Fernández. Esos contactos, en apariencia inocuos, adquieren preponderancia porque la ‘Madre Alba’ no sólo vivía en el monasterio ‘Nuestra Señora de Fátima’ de General Rodríguez sino se encontraba a su cargo. Es decir, era responsable del lugar elegido por López para esconder su botín”, escribió el fiscal.

Una de las monjas ayudando a López

lanacion.com.ar