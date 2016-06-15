Se trata de Fernanda Herrera, más conocida como la ‘mini Graciela Alfano’.
Llegó al juzgado para presentarse como defensora de José López y eclipsó las cámaras con su look. Se trata de Fernanda Herrera, conocida en el ambiente como la abogada hot que además es cantante de cumbia y cuyo estilo le hizo ganar el apodo de la ‘mini Graciela Alfano’.
Herrera es abogada y escribana, pero también tiene un costado más mediático, alejado de las leyes y los estrados. Recibida en la Universidad de Morón, la letrada saltó a la fama tras ser defensora en el caso de Claudia Ercorera, una mujer que había matado a su madre y había escapado con su familia a Santa Teresita.
Cuando tuvo su minuto de fama, Herrera aprovechó para hacer una recorrida por los programas de cumbia y realizar varias producciones para televisión y revistas.
“Soy abogada y después de cursar abogacía hice dos años más de la carrera de escribanía en la Universidad de Morón. Y bueno, siempre estuvo latente en mí lo musical, todo lo que es lo artístico. Me gustan los artistas internacionales, y los de acá también”, aseguró entonces en declaraciones a la prensa.
Herrera tendrá la ardua tarea de defender a López, quien ayer fue detenido cuando intentaba ingresar bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de la localidad de General Rodríguez.
por CRONISTA.COM
Ah!, es como Kris!
EL QUE TODAVÍA ME CONSUELA ES LUCIANO GARBELLANO, QUIEN MIENTRAS ME LA DA POR ATRÁS, AL RITMO DE ESTA CANCIÓN ME CANTA
https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs
EL CHARLITO MIO, EL CHARLITO MIO……
EL CHARLITO MIO, EL CHARLITO MIO…
ES DIVINA Y LE PUEDE CONSEGUIR HOMBRES A CARLOS VES LOSADA
SI OYARBIDE, EX JUEZ PUEDE SER BAILARIN, PORQUE NO PUEDE SER BAILANTERA ESTA BONITA ABOGADA.-
COMO LA ENVIDIO, ESTAR CON TINELI Y ALCANZAR LA FAMA
DR CARLOS VES LOSADA
ESTAMOS CONTENTOS CON LA DRA HERRERA
EN ESTA ARTÍSTICA Y MUSICAL PAGINA
LES DEJO LA CANCIÓN QUE LUCIANO GARBELLANO ME CANTA AL OÍDO MIENTRAS ME LA DE POR ATRAS.
EL CANTA:
EL CHARLITO MIO, EL CHARLITO MIO….
ESCUCHALA Y GOZA COMO YO
https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs
DRA HERRERA LE EXPRESO MI ADMIRACIÓN Y LA INVITO A INTEGRAR MI ESTUDIO.
limeres barassi ves losada & stanzione
INTEGRANTES DEL FAMOSO E INTERNACIONAL ESTUDIO ARTISTICO JURIDICO LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA DRA FERNANDA HERRERA Y COLABORAREMOS EN LA DEFENSA DEL INGENIERO JOSE LOPEZ
SEBASTIAN LIMERES ABOGADO Y MARIA EUGENIA VES LOSADA
LOS INTEGRANTES DEL FAMOSO E INTERNACIONALMENTE CONOCIDO ESTUDIO ARTÍSTICO JURÍDICO LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA DRA FERNANDA HERRERA, ABOGADA Y ADMIRADA COLEGA Y COLABORAREMOS CON ELLA MUY INTERESADAMENTE EN LA DEFENSA DEL INGENIERO JOSE FRANCISCO LOPEZ
TUS MÚSICOS ME EXISTAN, PODES PRESENTÁRMELOS Y TE FORJARE UNA BRILLANTE CARRERA COMO LA DEL ESTUDIO JURÍDICO, DELICTIVO Y ARTÍSTICO “LOS ÁNGELES DE CHARLI” LLAMADOS ASÍ EN MI HONOR E INSPIRACION.
FERNANDA TE ESPERO CON TUS MUSICOS Y NO PARA ESCUCHAR, QUERIDA
BESITOS
CARLOS VES LOSADA
CARLOS VES LOSADA RUMPOLOGO PRESENTA ESTA CIENCIA CONJETURAL DE LA CUALSOY UN PRESIGIOSO ESPECIALISTA
https://www.youtube.com/watch?v=ZFTHo795Uys
YO, MARIA SILVIA VES LOSADA, NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO PERONISTA Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESTA HEROICA Y DENODADA LUCHA, APROVECHANDO LA IMPUNIDAD QUE LE DIO TODA SU VIDA, SU DISCAPACIDAD Y ESTE VENERABLE MINISTRO, LO RECOMPENSO DANDOLE SU PRIMER HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE DON JOSE LOPEZ REGA, CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL, QUE AYUDO A MI “PADRE” A COMETER MUCHOS DELITOS, EXTORSIONES Y ESTAFAS.
CREO QUE DECLARAR ESTO EN LA CRISIS DE LOS CUARENTA QUE SUFRO; DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A “MI PADRE CARLOS VES LOSADA” Y A MI SUEGRO, CORRUPTO COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, QUE CUYO NOMBRE POR AHORA RESERVO.
VIVA DON JOSE LOPEZ REGA, VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRO EL COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL.
LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA Y MADRE DE OLIVIA LIMERES.
YO, CARLOS VES LOSADA, ANTE LA CONFESIÓN PUBLICA DE MARÍA SILVIA VES LOSADA Y CON EL ÚNICO OBJETO DE BRINDARLE SERENIDAD E IMPUNIDAD (QUE FUE MI LUCHA, MI VIDA Y MI ELEMENTO), RECONOZCO LA VERACIDAD DE SU MUY BENEVOLENTE NARRACIÓN, CITO UN POETA QUE LO DICE ASÍ:
“NUNCA ES TRISTE LA VERDAD
LO QUE NO TIENE ES REMEDIO”
YO, MARIA SILVIA VES LOSADA, NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO PERONISTA Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESA HEROICA Y DENODADA LUCHA, APROVECHANDO LA IMPUNIDAD QUE LE DIO TODA SU VIDA, SU DISCAPACIDAD (IMPORTO 36 MERCEDES BENZ, CON FRANQUICIA PARA DISCAPACITADOS QUE DESPUES VENDIO EN LA PLAZA POR FORTUNAS) Y ESTE VENERABLE MINISTRO, LO RECOMPENSO DANDOLE SU PRIMER HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE DON JOSE LOPEZ REGA, CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, QUE AYUDO A MI “PADRE” A COMETER MUCHOS DELITOS, EXTORSIONES Y ESTAFAS.
CREO QUE DECLARAR ESTO EN LA CRISIS DE LOS CUARENTA QUE SUFRO; DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A “MI PADRE CARLOS VES LOSADA” Y A MI SUEGRO, CORRUPTO COMISARIO, QUE CUYO NOMBRE POR AHORA RESERVO PORQUE ES EL APELLIDO QUE LLEVAN MIS HIJOS.
VIVA DON JOSE LOPEZ REGA, VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRO EL COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA.
LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA Y MADRE DE OLIVIA LIMERES.