El ministro de Justicia le sugirió al presidente Mauricio Macri que convalide la dimisión del juez federal. Hay sectores que pretenden que antes sea enjuiciado
La renuncia del juez federal Norberto Oyarbide generó distintas visiones en el oficialismo sobre el camino que hay que tomar: aceptarla y nombrar un sucesor o dejar que avance el pedido de juicio político que se tramita ante el Consejo de la Magistratura.
Una voz de peso en las cuestiones tribunalicias es la del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien admitió en público que le recomendó al presidente Mauricio Macri que aceptara la dimisión del polémico magistrado.
“Mi recomendación es enfática. Él (por Macri) es ingeniero y escucha varias opiniones. Yo creo que el procedimiento de juicio político es muy largo, hay que conseguir mayorías… mi opinión es más pragmática”, declaró Garavano en diálogo con Jorge Rial en radio La Red.
Elisa Carrió fue una de las dirigentes de Cambiemos que planteó sus objeciones. Según “Lilita”, el jefe de Estado debiera rechazar la salida de Oyarbide para permitir que se investiguen distintas irregularidades que le imputaron en el Consejo de la Magistratura.
Garavano estuvo reunido el jueves a la tarde con Oyarbide. Pese a que cree que hay que aceptarle la renuncia, se refirió en términos muy críticos a su actuación como juez. Dijo, por ejemplo, que fue funcional a todos los gobiernos de turno. “Para mí hubiera sido más cómodo negociar con él, pero vamos a poner un corte y que se vaya”, sentenció.
Garavano y Oyarbide, reunidos ayer en la sede de Justicia
Ministerio de Justicia
El Presidente definirá la cuestión la próxima semana. Si acepta la dimisión, el magistrado quedará habilitado para tramitar una cuantiosa jubilación y quedarán archivadas las actuaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. No obstante, nada impide que sus colegas jueces investiguen la comisión de posibles delitos durante su trabajo como juez.
LA JUSTICIA FEDERAL DE DUELO, SE ALEJA EL MAS PROBO JUEZ DE LA HISTORIA ARGENTINA,ESPERAMOS SER CONVOCADOS PARA SU REEMPLAZO.
YO, MARIA SILVIA VES LOSADA, NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO PERONISTA Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESA HEROICA Y DENODADA LUCHA JUNTO A OSVALDO PAPALEO, APROVECHANDO LA IMPUNIDAD QUE LE DIO TODA SU VIDA, SU DISCAPACIDAD (IMPORTO 36 MERCEDES BENZ, CON FRANQUICIA PARA DISCAPACITADOS QUE DESPUES VENDIO EN LA PLAZA POR FORTUNAS) Y ESTE VENERABLE MINISTRO, LO RECOMPENSO DANDOLE SU PRIMER HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE DON JOSE LOPEZ REGA, CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, QUE AYUDO A MI “PADRE” A COMETER MUCHOS DELITOS, EXTORSIONES Y ESTAFAS.
CREO QUE DECLARAR ESTO EN LA CRISIS DE LOS CUARENTA QUE SUFRO; DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A “MI PADRE CARLOS VES LOSADA” Y A MI SUEGRO, CORRUPTO COMISARIO, QUE CUYO NOMBRE POR AHORA RESERVO PORQUE ES EL APELLIDO QUE LLEVAN MIS HIJOS.
VIVA DON JOSE LOPEZ REGA, VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRO EL COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA.
LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA Y MADRE DE OLIVIA LIMERES.
YO, CARLOS VES LOSADA, ANTE LA CONFESION PÚBLICA DE MI HIJA MARIA SILVIA VES LOSADA Y CON EL UNICO OBJETO DE BRINDARLE SERENIDAD E IMPUNIDAD (QUE FUE MI LUCHA, MI VIDA Y MI ELEMENTO), RECONOZCO LA VERACIDAD DE SU MUY BENEVOLENTE NARRACION, Y PARA SU CONSUELO, LE CITO UN POETA QUE LO DICE ASI:
“NUNCA ES TRISTE LA VERDAD
LO QUE NO TIENE ES REMEDIO”
CARLOS VES LOSADA
PRESENTA LA RUMPOLOGIA CIENCIA CONJETURAL DE LA CUAL SOY UN PRESTIGIOSO ESPECIALISTA
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VIERNES Y SÁBADOS DE 15 A 23 HS
HOMBRES EXCLUSIVAMENTE
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SEÑOR MINISTRO TENGAME PRESENTE COMO JUEZ FEDERAL, YO SOY MEJOR QUE OYARBIDE, EN TODO SENTIDO
DR NORBERTO OYARBIDE VIVIRÁ EN NUESTRO RECUERDO, CARLOS TU AMIGO DE LAS NOCHES DE SPARTACUS, QUE NO VOLVERAN
LA JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA ESTA DE LUTO. ADIÓS SU SEÑORÍA DR NORBERTO OYARBIDE, MI PADRE DESDE EL HEROICO PROCESO GENOCIDA EL DR SUMMA CUM LAUDE CARLOS VES LOSADA, COMPAÑERO SUYO DE SPARTACUS, TAMBIÉN LAMENTA SU RENUNCIA.
ESPERO REEMPLAZARLO YO O EL DR SEBASTIAN LIMERES ABOGADO, PARA QUE LA JUSTICIA SIGA VIVIENDO,
BESITOS
LO DESPIDIMOS CON UNA CANCIÓN ÁRABE
https://www.youtube.com/watch?v=Sr4LIhVE1sE
ES MEDIA PEDOFILACA ESTA CANCIÓN Y LOS NIÑOS ME GUSTAN DESPUES DE SUS 18 AÑOS.
SU SEÑORÍA DR NORBERO OYARBIDE
GRACIAS CHICAS VES LOSADA
NORBERTO MI CORAZON SE ROMPIÓ.
SE FELIZ CON TU BLANCO MACHO.
TE ENVIDIO.
BESITOS
NORBERTO, TE ACODAS QUERIDA QUE NOCHES AQUELLAS,EN QUE A SPARTACUS IVAMOS A CULLAR. 25 AÑOS PASARON NORBERTO, SI CUANDO ME ACUERDO ME PONGO A LLORAR.
BESITOS Y ME DESPIDO NOSTALGICAMENTE CON UNA CANCION
https://www.youtube.com/watch?v=Sr4LIhVE1sE
NORBERTO, TE ACORDAS QUERIDA QUE NOCHES AQUELLAS,EN QUE A SPARTACUS IVAMOS A CULLAR. 25 AÑOS PASARON NORBERTO, SI CUANDO ME ACUERDO ME PONGO A LLORAR.
TE ACORDAS DEL LUCIANO AQUEL,
POR EL QUE SOLÍAMOS PELEAR.
25 AÑOS PASARON
Y HOY GARBELLANO MUCHOS MILES DE DOLARES,
AHORA NOS NOS QUIERE COBRAR.
PRONTO PUBLICARE MI OPERA PRIMA
VERSOS DE MIERDA
POR CARLOS VES LOSADA.
BESITOS
EL QUE TODAVÍA ME CONSUELA ES LUCIANO GARBELLANO, QUIEN MIENTRAS ME LA DA POR ATRÁS, AL RITMO DE ESTA CANCIÓN ME CANTA
https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs
EL CHARLITO MIO, EL CHARLITO MIO……
EL CHARLITO MIO, EL CHARLITO MIO…
ADIÓS SU SEÑORÍA
CON EL BLANCO VA A CULLAR.
LO ENVIDIO SU SEÑORÍA,
SOLO DEBO YO PAGAR.
ANTICIPO DE VERSOS DE MIERDA
DR SUMMA CUM LAUDE CARLOS VES LOSADA
INTELIGENCIA DE LA TRIPLE A
Y DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 DURANTE EL HEROICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL.
EL SALVADOR COMISARIO GENERAL POLICÍA FEDERAL DON JOSE LOPEZ REGA ME DIO MI PRIMER HIJA MARÍA SILVIA VES LOSADA.
Y EL PROCESO GENOCIDA EN EL POZO DE BANFIELD ME DIO A LA DIVINA MARÍA EUGENIA VES LOSADA, MI SEGUNDA Y ULTIMA HIJA HOY ABOGADA.
GRACIAS A LA VIDA QUE ME HA DADO TANTO.
BESITOS
YO MARIA SILVIA VES LOSADA NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESTA HEROICA LUCHA, QUE LO COMPENSO DANDOLE UNA HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE SAN JOSE LOPEZ REGA CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL.
CREO QUE ESO DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A MI PADRE CARLOS VES LOSADA Y A MI SUEGRO COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, QUE CUYO NOMBRE POR AHORA RESERVO.
VIVA JOSE LOPEZ REGA, VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRO COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL.
LUEGO EN EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL, FUE SERVICIO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA.