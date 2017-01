LA AFI INVIESTIGA A VICTOR SANTA MARIA Y A UN VALIJERO Andrés Leonardo Stangalini por lavado de dinero k

Todo exploto porque hace como 5 años quisieron entrar los muchachos una valija con 530 mil dólares del Uruguay .

El tema no es la valija , sino lo que paso después hasta la compra de Pagina 12 por Victor…

El tema es que no solo era la Valija , sino que también había una drogreria …

Este hombre hoy de 39 años es investigado por la AFI por una red de lavado de dinero K, otras de las rutas …

La denuncia, que cita como fuente a un sitio de Internet propiedad del periodista Gabriel Levinas, identifica a Andrés Stangalini, quien -según el texto- “oficiaba como contador del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal y hombre de confianza de Víctor Santa María, miembro del gobernante Frente para la Victoria”, como el presunto autor de la maniobra.

Stangalini, junto con uno de sus hermanos, Humberto Mario, y una tercera persona, identificada sólo como “Josué González Ruiz“, habría intentado introducir unos 530 mil dólares en una valija que estaba en un vehículo que llegó a Uruguay en un barco que cruzó el Río de la Plata.

La noticia tomó trascendencia en los últimos días, pero ya había sido publicada el año pasado por el semanario uruguayo Brecha, que brindó numerosos d

etalles en la nota.

Corria el año 2011

Un asesor del bloque de diputados oficialistas del Congreso argentino, y contador del poderoso sindicato de porteros, es uno de los tres detenidos que intentaron introducir medio millón de dólares en un bolso de mano a su arribo al puerto de Montevideo la semana pasada.

Los Hermanos stangalini

Como si fueran turistas despistados, tres ciudadanos argentinos intentaron ingresar de contrabando medio millón de dólares que portaban en un bolso de mano. “Olvidé declararlos”, dijo uno de ellos cuando el funcionario de Aduanas que revisaba equipajes en el puerto de Montevideo, el jueves 3, abrió el bolso y contó los billetes. La disposición vigente estipula en 10 mil dólares el total de dinero que se puede ingresar sin declaración. Los tres “turistas”, que viajaban con una camioneta de gran porte en la bodega de uno de los barcos de Buquebus, fueron detenidos y puestos a disposición de los juzgados del crimen organizado. Interrogados por el juez de 2º turno, Jorge Díaz, los detenidos reiteraron el “olvido” y explicaron que pretendían invertir los 530 mil dólares confiscados en negocios inmobiliarios; justificaron el origen del dinero como perteneciente a sus empresas inmobiliarias y agropecuarias en Argentina.

Las explicaciones no satisficieron al magistrado, quien decidió abrir un presumario por presunción de lavado de activos, pero dejó en libertad a los detenidos, que fueron representados ante el juzgado por el ex diputado colorado Jorge Barrera, un abogado que monopoliza la defensa de argentinos en problemas. En realidad, los ciudadanos argentinos parecían conocer exactamente las posibilidades de ingresar el dinero sin cometer, en principio, ningún delito: en primer lugar, por razones que se desconocen, los viajeros que ingresan a Uruguay no reciben previamente el formulario correspondiente de declaración jurada de bienes (sólo existe un cartel en las instalaciones de la aduana que advierte sobre el trámite), lo que da una excusa para el “olvido”; y en segundo lugar los pasajeros detenidos no intentaron ocultar el dinero ni mentir sobre la cantidad, porque una declaración falsa dispara automáticamente la responsabilidad penal. Si pasaba, pasaba sin consecuencias inmediatas, por más que resultaba sospechoso que para operaciones de inversión los empresarios prefirieran arriesgarse a llevar el dinero consigo en lugar de hacer una simple transacción bancaria.

En los medios de comunicación el episodio mereció el fin de semana anterior unas simples líneas en las secciones de noticias policiales, y puesto que no hubo consecuencias penales, la mención se justificó en la abultada suma que se pretendió contrabandear, quizás por el sonado antecedente del maletín con 800 mil dólares del venezolano Antonini Wilson, interceptado en Ezeiza, en viaje hacia Montevideo, que puso en foco al matrimonio Kirchner y que mereció aquí especulaciones varias de la oposición en el Parlamento.

El bajo perfil mediático –en Argentina no se informó siquiera de la detención– dejó en segundo plano una afirmación de uno de los detenidos: “Soy secretario de un diputado nacional”, habría dicho uno de ellos, en un intento de influir en la decisión del magistrado.

Las fuentes judiciales consultadas por Brecha no especificaron la identidad del “secretario”, de modo que fue necesario rastrear los antecedentes de los detenidos. La somera indagación arrojó resultados insospechados, y orienta sobre los móviles del intento de lavado de activos que investiga el presumario judicial.

QUIÉNES SON. Los tres detenidos son los hermanos Andrés y Mario Humberto Stangalini y quien se identificó como Josué González Ruiz. Los hermanos Stangalini pertenecen a una tradicional familia de la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires; de González Ruiz no fue posible obtener referencias en la capital argentina, a menos que se trate de un músico mexicano o un joven empresario español cuyos perfiles personales aparecen en Facebook.

En cambio, las referencias a Andrés Stangalini confirman en parte el anuncio sobre la vinculación de uno de los detenidos con diputados nacionales argentinos. Contador, Andrés figura como asesor del bloque oficialista de diputados del Frente para la Victoria –el “bloque K”– y a la vez como contador del Sindicato de Encargados de Edificios (porteros), de la poderosa Central General de Trabajadores (cgt). El sindicato –que cuenta con unos 100 mil afiliados en todo el país– está controlado por Víctor Santa María, un “gordo” del Partido Justicialista que con su influencia sindical y un complejo que integra una radio, la revista Caras y Caretas y la Fundación Octubre, se convirtió en un pilar de la política de Kirchner en la capital, a través del apoyo que el sindicato de porteros otorgó al jefe de gabinete Alberto Fernández hasta que fue despedido del gobierno de Cristina Fernández. Esos vínculos estrechos posibilitaron la adjudicación de una frecuencia de radio a una empresa, Buenos Contenidos srl, cuyos titulares son el presidente de la Fundación Octubre, Santiago Roberto; el ex vocero de Antonio Cafiero, Renato Emilio Miari; Antonio Carrizo, Florencia Miari y el “turista olvidadizo” Andrés Leonardo Stangalini. Puesto que la frecuencia concedida interfería con las emisiones de Radio Cooperativa, de Madres de Plaza de Mayo, la radio no llegó a salir al aire, aunque la verdadera razón se atribuye al alejamiento de Santa María del entorno de Kirchner.

Por su parte, el hermano de Andrés, Humberto Stangalini, tuvo sus problemas con el Concejo Deliberante de Chacabuco al pretender excepciones edilicias para la construcción de un hotel en una esquina céntrica de la ciudad a partir de un viejo edificio considerado como patrimonio histórico. Los titulares de la empresa, Alpha Regulus sa, fueron acusados de intentar sobornos para obtener excepciones a las normas vigentes de construcción de inmuebles.

Con estos antecedentes, que incorporan las complejas relaciones entre el gobierno argentino y los poderosos dirigentes sindicales justicialistas (Víctor Santa María es considerado como un fuerte competidor del poder que ejerce Hugo Moyano al frente de la cgt), el intento de ingreso de medio millón de dólares por parte del asesor del bloque oficialista de diputados adquiere otras connotaciones. Fuentes del ámbito parlamentario argentino consultadas por el corresponsal de Brecha en Buenos Aires señalaron la coincidencia entre el fallido intento de un lavado de activos con la entrada en vigencia de una ley que limita severamente la compraventa de moneda extranjera. La ley entró en vigencia el miércoles 9, es decir seis días después de la confiscación del medio millón de dólares. Las fuentes comentaron que esa nueva disposición presumiblemente reducirá el flujo de capitales argentinos que en los últimos tiempos tuvieron como destino la plaza financiera uruguaya, y eventualmente incrementará la modalidad de contrabando de divisas.

El presumario judicial iniciado contra los tres ciudadanos argentinos tiene escasas posibilidades de prosperar en la investigación, a menos que las autoridades argentinas colaboren estrechamente para determinar el origen del dinero interceptado.

AHORA LO LINDO DE ESTO ES QUE EL “CONTADOR DE VICTOR” Y SU MANO DERECHA TIENE UNAS EMPRESITAS , DIGAMOS COMO 20?

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

14/12/2011

Boletín Nro. 0

Y ALGUNS MAS … CON PARTICIPACION SOCIETARIA SIN SER MIEMBRO

PARTICIPACION SOCIETARIA

DNI / CUIT NOMBRE

30677735259 SERVIFARMA24 S A

30679186031 SAN SERAFIN S A

30680816367 MAXIMA SALUD S.A.

30693824938 JOFAR S A

30701790649 A 1 SISTEMAS SA

30703116481 EYEWORKS 4K HOLDING SA

33699707339 G 1 SA

En otras palabras estos muchachos están complicados, será una nueva ruta de dinero k

DETALLES :

Andrés Stangalini se convirtió en un hombre de confianza en varios emprendimientos ligados al Suterh que fueron realizados de la mano de Santa María. La última inversión en el espacio mediático progresista y de firme apoyo al gobierno que el sindicalista impulsa es la radio AM750, en cuyos estudios emiten programas figuras del centro izquierda que van desde Eduardo Aliverti hasta José Pablo Feinmann, pasando por Martín Granovsky, que componen, en conjunto, una programación de elevada calidad. Stangalini es uno de los accionistas de la radio y hombre del Suterh en el proyecto junto a Santiago Roberto. El proyecto mediático cultural de Santa María incluye también a la revista Caras y Caretas, al centro cultural homónimo y al diario Zeta. Sin embargo, no es la única empresa afín a la estrategia económica de los porteros de la que participa el hombre de la valija llena de billetes.

Stangalini fue presidente de ServiFarma, una empresa farmacéutica. Su hermano menor Huberto oficiaba como director de la misma. Ambos renunciaron en 2009. ServiFarma estaría siendo investigada por el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la causa de los medicamentos adulterados. El sindicato de encargados es uno de los gremios en la mira del juez, según trascendió a través de un comunicado público emitido desde el mismo juzgado. El cobro fraudulento de los tratamientos especiales financiados por la APE (Administración de Programas Especiales) es también causa de preocupación en Hugo Moyano, colega sindical de Víctor Santa María. ServiFarma es la principal proveedora de medicamentos para el gremio de los encargados de edificios.

La ciudad de Chacabuco conoce de la obra de los hermanos Stangalini ya que allí construyen un hotel a través de su empresa Alpha Regulus. A pesar de que el código edilicio no le permitía seguir el plan fijado, se le otorgaron rápidamente excepciones a la norma urbanística debido a `sus muy buenas relaciones con el oficialismo´, según plantearon fuentes locales. La empresa también construye en la misma ciudad un edificio de departamentos. Las obras continúan y se espera que el Hotel Postal, ubicado en la plaza principal de Chacabuco y considerado un gran emprendimiento para la región, se inaugure en tres meses. Los hermanos también son dueños de otras dos empresas constructoras, Algieba y Construtema. Nada mal para personas muy ligadas a los trabajadores de edificios. Al construirlos, podrán ser patrones de los encargados de los mismos.

A pesar de ser un hombre del aparato del Suterh, Stangalini es un empresario que diversifica sus emprendimientos. Es dueño, junto a su hermano, de Seguranza, una empresa de seguridad. Huberto tampoco se queda quieto: Intelligent Solutions Security, que se dedica a `efectuar vigilancias informes personales y comerciales custodia de valores bienes personas y edificios´.

Las empresas que más llaman la atención merecen un aparte, porque demuestran no sólo la ligazón comercial entre Santa María y su contador, sino vínculos que rozan lo íntimo y familiar. Andrés Stangalini, el contador de la valija que no pudo cruzar el charco, es socio de Sara Ramona Stojanovic en la empresa Construmaco SA, dedicada a tareas de construcción, inmobiliarias y financieras. La única empleada registrada por la empresa es Catalina Santa María, hermana del líder de Suterh. Como dato curioso, se debería consignar que Sara Ramona Stojanovic, que algunas fuentes ligan a la familia política de Santa María, es socia de Catalina Santa María en la compañía agropecuaria Los Santos Ángeles Custodios. Precoz empresaria del campo, Catalina tiene 20 años. A la vez, que Catalina figure como empleada de la empresa constructora de Stangalini debería señalar el intenso vínculo que uniría al sindicalista y a su contador.