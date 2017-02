Como Cristina salvo del fraude total a Macri y evito un incendio en el País.

La locura de los K no tiene límites, ya entradas las 16 hs , todas las bocas de urnas daban ganador a Macri por una diferencia entre 10 y 12 puntos .

Para las 18hs Ya estaban en el Bunker de Scioli el Cuervo Larroque y a los pocos minutos llega Quebracho en apoyo a Scioli.

Ya las caras eran largas en ese lado, mientras que bunker de Cambiemos era todo festejos. Tenían los números y que habían arrasado en Córdoba y muy bien en Santa Fe Y Mendoza.

Con los primeros datos oficiales pasadas las 1930hs, la tendencia era 4 puntos Arriba Macri tendencia que se mantuvo por lo menos 2 horas y media o casi tres.

Cerca de las 23hs. y ya reconociendo el triunfo de Macri, con más del 60% de las mesas escrutadas la diferencia era más de 4 %. Scioli se retira del Bunker, “la tendencia es irreversible” afirmó.

Cerca de las 23 horas, comienza a verse el cambio de tendencia, cercando a Macri , con apenas 3% y luego 2,6 % Macri arriba de Scioli.

En esos momentos, nos informan que Servini de Cubría decide no llevar las urnas a la Legislatura, sino al Regimiento Patricios por temor a incidentes con los manifestantes por Plaza de Mayo.

Por un tema de seguridad ya que Quebracho y la Cámpora del Cuervo Larroque y otras agrupaciones rodeaban la Plaza de Mayo y la legislatura.

En ese momento la diferencia se achica cada vez más, al punto que muchos se dieron cuenta que algo pasaba en el Correo .

Así fue… Cuando se acentúa el Fraude pasadas las 23hs … Y ya reconociendo Scioli que el presidente electo era Mauricio Macri, la idea del Cuervo y de Quebracho, era generar incidentes y quemar las urnas con los camiones, así de esta manera no quedarían datos del fraude en el correo.

Recuerde que el viernes, al mediodía detallamos como se llevaría a cabo el fraude, restándole no menos de 3 puntos a Macri en la elección. ( VER NOTA : http://seprin.info/2015/11/20/como-le-robaran-3-porcinto-a-cambiemos-desde-el-correo/ )

En Paralelo, CFK llama a Scioli y acuerda que reconozca la derrota y además alertada de este Fraude, para su gente y frena esto.

Zanini y Wado de Pedro eran los ideólogos de esto: Es tan así que Zanini le pide a Scioli q denuncie fraude en Córdoba. Mendoza y Santa Fe , con esta diferencia de poco más de 2 por ciento hasta podría ganar Scioli.

En el mejor de los casos y observen la última nota que le Hace Majul a Larroque, dice “si se perdio por pequeña diferencia”, es muy poca y lo repitió varias veces…. Eso es el objetivo de mínima, condicionar a Macri en los votos y desgastarlo en 100 días

El Objetivo de Máxima no se llevó a cabo por los rápidos reflejos de la Jueza Servini de Cubria. Y por la Propia Presidenta Cristina Fernández, que frena todo y pide que 19hs se reúnan “ambos presidentes”.

En ese sentido, el Bronce peso más que “la animalada de estos pibes” y la coherencia de aguantar las presiones Scioli de Zanini.

Así fue la operación fraude . Macri Gano a Scioli por el 10 % de los votos. ( Igualmente, también otro detalle de la llamada por telefono es que CFK le pide a Macri que no denuncie nada, que es lo mejor , porque sino el PJ la pone como mariscal de la derrota y son caníbales y se la comen en la interna. A cambio no le hace “quilombo” en la transición y puede aceptar algunos pedidos de renuncia que le solitaria Macri de algunos funcionarios claves)

Por H.A.

Tema relacionado: Carrió denuncio fraude en el correo : http://seprin.info/2015/11/23/carrio-denuncio-que-le-robaron-votos-a-macri-en-el-correo/