VENTA DE ARMAS ILEGALES POR FACEBOOK

“Tengo un 22 largo y plata por otro fierro más grande”. “38 largo marca ubi cambio por pistola 9mm manden msj”. “Temgoo este 32 largoo anda de primera es fierroo fierro escuchoo oferta piola solo plata”. Los mensajes de este tipo proliferan en un nuevo grupo de Facebook creado hace semanas en Rosario para compra y venta de armas. Ya hay 13 ofertas y se concretaron dos operaciones. La cuenta tiene 647 miembros.

No sòlo aparece en grupos de Facebook, y detalles pasteados en el foro de Taringa:

Hola gente dando vueltas por la pagina de Mark me di con un grupo un tanto llamativo, entre para ver de que se trataba y pum.. me encontré con lo siguiente, al principio me dio un poco de gracia las porquerías que ponen y los perfiles de estos sujetos, pero después me percate de que son los que mañana te pueden pegar un tiro para sacarte el teléfono

———————————————————————————————————————-



Y la que me hizo pensar “No seas tan hijo de puta”, un policia ofrece vender su pistola reglamentaria total le dan otra

Sin palabras, cada vez nos metemos mas en la mierda.. no tengo idea de como termina esto

FUENTE : http://www.taringa.net/posts/imagenes/18726837/Grupo-de-Facebook-para-delincuentes-Capturas-PROPIAS.html