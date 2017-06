Sergio Schoklender, quien supo ser la mano derecha de Hebe de Bonafini y uno de los personajes más convencidos dentro del kirchnerismo, volvió a aparecer, ya caído en desgracia. Los trapitos al sol de alguien que supo estar en el círculo interno del poder y salió por la puerta trasera como otros tantos fanáticos “del modelo” que se sucedieron a lo largo de la década K.

El inefable Sergio Schoklender volvió a la escena pública después del escándalo por el desfalco de la Fundación Madres y Sueños Compartidos. En una entrevista habló sobre varios de sus ex correligionarios y de sus secretos más turbios, ya afuera del círculo de confianza y sin ninguna deuda de lealtad a sus antiguos protectores.

El ex abogado y apoderado de la Fundación Madres también se mostró extremadamente arrepentido de su antiguo “kirchnerismo” y afirmó: “yo estaba consustanciado con el proyecto de lo que íbamos a hacer y la verdad, hoy, lo veo en Internet o veo alguna foto de esas y me da verguenza”.

“El kirchnerimo es un movimiento que ya desapareció, fundamentalmente porque no tienen una conducción coherente, hoy es un grupo de delincuentes atrinchera buscando cómo hacen para garantizarse la impunidad después de que pasen las elecciones”, manifestó.

Cómo no podía faltar, también hizo alusión a su ex protectora, Hebe de Bonafini, a la que describió como una mujer que sufrió mucho, que fue símbolo de una época, que luchó sola en su momento pero que después se convirtió en una mujer “que equivocó el camino, que se dejó cooptar por la polítiquería barata del gobierno, que se dejó usar y que hoy, lamentablemente, es como un títere del kirchnerismo”.

También aclaró que el desastre en Madres ocurrió luego de su partida, “mientras que yo estuve no faltó un solo centavo”, aseguró y denunció que la plata, en verdad, se la llevó la gente de Boudou, con la firma de la titular de Madres.

La parte interesante de la entrevista está en sus opiniones sobre los funcionarios K que supieron ser sus compañeros hasta hace poco años atrás. Según Schoklender hay tres actores complejos alrededor de Cristina Carlos Zanini, Julio De vido y José Francisco López (secretario Legal y Técnico de la Presidencia, ministro de Planificación Federal y Secretario de Obras Públicas de la Nación, respectivamente).

“Son tres delincuentes, tres criminales”, afirmó el empresario y agregó, “ellos son los que han dilapidado la riqueza en esto años en Argentina (…), ellos son los que han torcido y desvirtuado las instituciones de la República que se fueron constituyendo en estos años de democracia, son los responsables de crímenes como los de Nisman, de los manejos del servicio de inteligencia, de las operaciones de extorsión a los funcionarios”.

“El nivel de corrupción es alucinante” afirmó quién solía formar parte del mismo círculo y salió defraudado y, aunque todavía no está claro, también tuvo que salir con las manos vacías y sangrando por la herida.

Schoklender también aprovecho para difundir algunos chismes de tinte más amarillistas, aunque también conocidos por varios del entorno cercano. “En medio de todo esto aparecen personajes como Boudou”.

“Es un carilindo, es un pelotudo”, afirmó el empresario, refiriéndose al vicepresidente imputado en la causa Ciccone. “No es un genio de las finanzas, ni siquiera de la corrupción, Boudou era un chico lindo que se la levantó a Cristina, entonces lo tienen ahí y lo cuidan” y agregó que “lo que Boudou se ha robado, te puedo decir que es ínfimo son monedas. Los grandes desfalcos al país se hicieron en Planificación Federal”.

Por otra parte, también tocó el tema Nisman y manifestó estar convencido de que fue un crimen vinculado a algún pedido de Cristina para que paren la denuncia por encubrimiento. Por supuesto que desestimó por completo la teoría del suicidio y la consideró inverosímil.

Finalmente Sergio Schoklender afirmó ser autocrítico y pensar en las cosas que hizo. Según el empresario, se siente arrepentido de muchas cosas aunque no hizo referencias puntuales ni mencionó, por ejemplo, el asesinato de Mauricio y Cristina Schoklender (crimen por el cual afirma ya haber pagado su condena y del cual no debe nada) ni la estafa inmobiliaria de Sueños Compartidos. “Yo creo que el que dice no se arrepiente de nada en la vida y volvería a hacer todo lo que hizo, es un pelotudo”, dijo y aseguró no ser un delincuente. ¿Creerle o no? Queda a libre elección del lector.

La entrevista completa: