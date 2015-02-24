El último campeón del fútbol argentino recibirá a Guaraní de Paraguay en lo que será su primer partido en condición de local en la Copa Libertadores 2015 tras la goleada 5-0 ante Deportivo Táchira, en Venezuela, por la primera fecha del Grupo 8.
El partido se disputará desde las 21.15, en el estadio Juan Domingo Perón, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cuhna y transmisión de Fox Sports.
El encuentro ante los paraguayos será el primero que Racing disputará como local en el ‘Cilindro’ después de su última participación en la edición 2003 cuando igualó sin goles ante América de Cali (1-1 en el choque de ida como visitante) y quedó eliminado por penales, en octavos de final.
La ‘Academia’ viene de golear 5-0, como visitante, a Deportivo Táchira en el inicio del torneo continental, resultado que lo sitúa como el favorito para ganar su grupo, que completa Sporting Cristal de Perú.
Con el contundente triunfo conseguido en Venezuela, el equipo conducido por el entrenador Diego Cocca se ubica como único líder del Grupo 8 con tres unidades, seguido por Sporting Cristal y Guaraní, ambos con una unidad tras el empate 2-2 entre sí, mientras que el Táchira cierra la tabla sin puntos.
En tanto, por la segunda fecha del torneo de Primera División del fútbol argentino, el combinado albiceleste empató sin goles el último sábado, como visitante, ante Olimpo de Bahia Blanca, con un equipo conformado en su mayoría por jugadores que habitualmente se desempeñan como suplentes.
En cuanto al equipo que debutará como local en la copa, el DT Cocca podrá contar con el lateral izquierdo Leandro Grimi, que recibió el alta médica tras sufrir un corte en el dedo gordo de su pie izquierdo en la derrota 1-0 ante Rosario Central, por la primera jornada del torneo de Primera Division.
Así, recuperará su lugar por Germán Voboril, por lo que Racing volverá a contar con la defensa con la que se consagró campeón argentino en diciembre pasado.
Por el lado del conjunto paraguayo, viene de un empate 2-2, como local, ante Sporting Cristal, por la primera jornada del Grupo 8, en tanto que en el torneo doméstico venció por 4-3 a su par de Sportivo San Lorenzo.
Para visitar a la ‘Academia’, el entrenador de Guaraní, Fernando Jubero, cambiará el sistema táctico y pasará a utilizar cinco defensores en lugar de los cuatro empleados en el primer encuentro y dejará un solo delantero con el objetivo de intentar controlar el poderío ofensivo de Racing mostrado ante Deportivo Táchira.
En efecto, Ruben Maldonado ingresará en la zona defensiva y prescindirá de la cuota ofensiva de Fernado Fernández, mientras que en la zona de mitad de cancha hacia adelante Juan Aguilar ocupará el lugar de Julián Benítez y Ramón Ocampo iría por Iván Ferreira.
De esta manera, Guaraní saldría a la cancha con Alfredo Aguilar; Eduardo Filippini, Ruben Maldonado, Julio Cáceres, Luis Cabral, Tomás Bartomeus; Marcelo Palau, Jorge Mendoza, Juan Aguilar; Ramón Ocampo; Federico Santander.
Racing Club: Sebastián Saja; Iván Pillud, Luciano Lollo, Yonathan Cabral y Leandro Grimi; Marcos Acuña, Ezequiel Videla, Luciano Aued y Washington Camacho; Gustavo Bou y Diego Milito. DT: Diego Cocca.
Guaraní: Alfredo Aguilar; Eduardo Filippini, Ruben Maldonado, Julio Cáceres, Luis Cabral y Tomás Bartomeus; Marcelo Palau, Jorge Mendoza y Juan Aguilar; Ramón Ocampo; Federico Santander. DT: Fernando Jubero.
Arbitro: Andrés Cuhna (Uruguay).
Estadio: Juan Domingo Perón (Racing Club)
Hora: 21.15 (Fox Sports).
telam.com
AUN SE ME EXITA EL ANO RECORDANDO EL TIEMPO QUE GERENCIE Y ROBE EN RACING CLUB, JUNTO CON SEBASTIAN LIMERES.
CUANTOS JUGADORES TUVE A MI SERVICIO ANAL, SIN CHISTAR PORQUE LOS ECHABA.
DIAS FELICES QUE NO VOLVERAN, COMO ANTES EN SPARTACUS.
UN BESO A LOS CIENTOS QUE ME CULLARON.
BESITOS
Y HOY QUE ES SABADO, ME PALPITA MUCHO MAS EL ANO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TODOS LOS ABOGADOS VES LOSADA GANAMOS MUCHO CON RACING CLUB Y EXTRAÑAMOS EL GERENCIAMIENTO DELICTIVO SEXUAL DE CARLOS VES LOSADA.
ESTOY PENSANDO SERIAMENTE EN DEDICARME AL CINE Y AL ARTE ESCENICO, COMO MI VERDADERA MADRE DESAPARECIDA EN EL PROCESO GENOCIDA, NO COMO MI HERMANA MARIA SILVIA VES LOSADA QUE NACIO EN LA EPOCA DEL COMISARIO GENERAL D JOSE LOPEZ REGA, DE GENTE PERSEGUIDA POR LA TRIPLE A , DONDE TAMBIEN PARTICIPO NUESTRO PADRE EL DR CARLOS VES LOSADA
QUIERO VOLVER A RACING, NECESITO PLATA
QUE ALEGRIA ANAL SENTIMOS LOS ABOGADOS VES LOSADA QUE EL DIVINO LUCIANO GARBELLANO NO HAYA PASDO DIAS EN CARCEL EN PARAGUAY COMO MORIA CASAN.
LO AMAMOS
YO, MARIA SILVIA VES LOSADA, NACI EN 1973, CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA NACION Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE EN ESA HEROICA Y DENODADA LUCHA, APROVECHANDO LA IMPUNIDAD QUE LE DIO TODA SU VIDA, SU DISCAPACIDAD (IMPORTO 36 MERCEDES BENZ, CON FRANQUICIA PARA DISCAPACITADOS QUE DESPUES VENDIO POR FORTUNAS) Y ESTE BEATISIMO MINISTRO, LO RECOMPENSO DANDOLE SU PRIMER HIJA, YO.
POR ESO EN HONOR DE JOSE LOPEZ REGA, ME CASE CON LEONARDO OBREGON, HIJO DE UN CORRUPTO COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, QUE AYUDO A MI “PADRE” A COMETER DELITOS, EXTORSIONES Y ESTAFAS. Y AHORA TENGO DOS HIJAS MARTINA Y VICTORIA OBREGON. CREO QUE DECLARAR ESTO EN LA CRISIS DE LOS CUARENTA QUE SUFRO; DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A “MI PADRE CARLOS VES LOSADA” Y A MI SUEGRO, CORRUPTO COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA. LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL (1976-1983), CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE PERMITIO EN EL POZO DE BANFIELD, TENER SU SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA Y MADRE DE OLIVIA Y BENICIO LIMERES. NUESTRA MADRE DE CRIANZA, UNA COSTURERA QUE DIO EL MAL PASO, MARIA SILVIA OCAMPO DE VES LOSADA, FUE FELIZ CRIANDONOS Y COSIENDO, Y ASI SE REDIMIO DE SU PROMISCUA VIDA
LES DEJO LA CANCION QUE LUCIANO GARBELLANO ME CANTA AL OIDO MIENTRAS ME LA DE POR ATRAS.
EL DICE: EL CHARLITO MIO, EL CHARLITO MIO….
https://www.youtube.com/watch?v=dhsy6epaJGs
CARLOS VES LOSADA
AHORA ME ENTREYIENE ANACONDA, CONOCELA
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
CARLOS, COMPARTI CONMIGO TU ANACONDA.
NO ME CANSO DE VERLA EN UN EXTASIS ANAL
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
SU SEÑORIA, SIGO ESPERANDO SU LLAMADA
NO VEO LA HORA DE GERENCIAR EN RACING CLUB, PARA SALVARME
SUEÑO CON GERENCIAR EN RACING CLUB, PARA PODER ENRIQUECERME MAS
TODOS LOS ABOGADOS VES LOSADA GANAMOS MUCHO CON RACING CLUB Y EXTRAÑAMOS EL GERENCIAMIENTO DELICTIVO SEXUAL DE CARLOS VES LOSADA.
DR SUMMA CUM LAUDE CARLOS VES LOSADA
EX AGENTE DE INTELIGENCIA DE LA TRIPLE A
Y DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 DURANTE EL HEROICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL.
EL SALVADOR DE LA PATRIA SEÑOR COMISARIO GENERAL POLICÍA FEDERAL DON JOSE LOPEZ REGA ME DIO MI PRIMER HIJA MARÍA SILVIA VES LOSADA.
Y EL PROCESO GENOCIDA EN EL POZO DE BANFIELD, ME DIO A LA DIVINA MARÍA EUGENIA VES LOSADA, MI SEGUNDA Y ULTIMA HIJA HOY ABOGADA.
DE LA QUE ESPERO PRONTO SEA JUEZA FEDERAL.
GRACIAS A LA VIDA QUE ME HA DADO TANTO.
BESITOS
YO MARIA SILVIA VES LOSADA NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESTA HEROICA LUCHA, QUE LO COMPENSO DANDOLE UNA HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE SAN JOSE LOPEZ REGA CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL.
CREO QUE ESO DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A MI PADRE CARLOS VES LOSADA Y A MI SUEGRO COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA , QUE POR AHORA RESERVO.
VIVA JOSE LOPEZ REGA,VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRA COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL.
ESTRENO MI NUEVO TITULO SUMMA MAGNA CUM LAUDE EMINENCIA REVERENDISIMA Y EMINENTISIMA DOCTOR CARLOS VES LOSADA
MI RACING CLUB QUERIDO, CUANDO VOLVERÉ A GERENCIAR, HABRÁ MAS PLATA Y MUCHO Y GRATIS SEXO ANAL
YO, MARIA SILVIA VES LOSADA DE OBREGON, NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE JUAN DOMINGO PERON Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE EN ESA HEROICA Y DENODADA LUCHA, APROVECHANDO LA IMPUNIDAD QUE LE DIO TODA SU VIDA, SU DISCAPACIDAD (IMPORTO 46 MERCEDES BENZ, CON FRANQUICIA PARA DISCAPACITADOS QUE DESPUES VENDIO EN LA PLAZA POR FORTUNAS) Y ESTE VENERABLE MINISTRO, LO RECOMPENSO DANDOLE SU PRIMER HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE JOSE LOPEZ REGA, CON LEONARDO OBREGON, HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, QUE AYUDO A MI “PADRE” A COMETER DELITOS, EXTORSIONES Y ESTAFAS.
CREO QUE DECLARAR ESTO EN LA CRISIS DE LOS CUARENTA QUE SUFRO; DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A “MI PADRE CARLOS VES LOSADA” Y A MI SUEGRO, CORRUPTO COMISARIO, QUE CUYO DATOS DE FILIACION POR AHORA RESERVO. LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA DE LIMERES, MADRE DE OLIVIA Y BENICIO LIMERES.
QUE LINDOS RECUERDOS, MAESTRO
NOSOTROS QUEREMOS GERENCIAR NUEVAMENTE PORQUE NECESITAMOS PLATA
MI HIJITA NACIDA EN EL POZO DE BANFIEL LA DRA. MARIA EUGENIA VES LOSADA PUDO VIAJAR Y VIVIR EN EEUU CON LA PLATA QUE CURRABA DE BANFIELD.
TE ACORAS MARIA EUGENIA QUE TIEMPOS AQUELLOS….DIAS DE RACING QUE NO VOLVERAN….
MARIA EUGENIA VES LOSADA, SEBASTIAN Y OLIVIA LIMERES ESTAMOS DE PATRE DEL AMOR
PAPITO CHARLITO, TE TENGO DICHO QUE NO CUENTES INTIMIDADES.
DR. NO ES CONVENIENTE QUE COMENTE HECHOS VERDADEROS QUE NO ME DAN PRESTIGIO.
NUNCA COPMPRENDERAS LO QUE ES TENER CIENTOS DE JOVENES QUE SOÑABAN CON JUGAR EN RACING CLUB, A TU DISPOSICION.
MUCHAS VECES ME SENTI CATALINA LA GRANDE DE RUSIA.
CLARO QUE NO MATE NINGUNO COMO HIZO CATALINA.
CUANTA NOSTALGIA ANAL ME PRODUCE RECORDARLO.
BESITOS
HOY VIVI UN DIA DE PROFUNDA ANGUSTIA ANAL RECORDANDO MIS DIAS DE GERENCIAMIENTO EN RACING CLUB.
BESITOS
CHARLITO VES
PERO AHORA ME CONSUELA CARLOS ANACONDA NAIR MENEM.
CONOCELO
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
contador Eduardo Gilberto, abogado Carlos Ves Losada y administrador de empresas Néstor Bugallo, volveremos a racing para obtener millones.
QUERIDO NORBERTO, POR TELEFONO ME PREGUNTASTE PORQUE NO COMPARTI CON VOS EL PLANTEL DE RACING CLUB, AHORA TE DIGO QUE POR ENTONCES VOS TENIAS TODO EL PODER QUE TE DIERON NESTOR Y CRISTINA AL ABSOLVERLOS POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO-VOS Y YO SABEOMOS- PLENAMENTE PROBADOS Y POR AQUELLOS DIAS, ERAS UNA VERDADERA REINA KISCHNERISTA.
BESITOS
VIEJO LOCO, LO QUE FALTA ES QUE AHORA EMPIEZES A DAR LOS NOMBRES DE LOS JUGADORES¡OJO,OITO CON HACERLO!!!!!!!!!PUTAZZZOOOOOO
TRANQUILOS AMADOS BLANQUICELESTES, YO ESTOY OBLIGADO AL SECRETO PROFESIONAL COMO ABOGADO.
LOS AMO
BESITOS
INVITO A TODOS MIS AMIGOS A LOS GRUPOS DE DISCUSION Y PRACTICA DE LAS 50 SOMBRAS DE GREY.
INVITA CARLOS VES LOSADA
COORDINA NORBERTO OYARBIDE
DEMOSTRACION DE 5 SOMBRAS LUCIANO GARBELLANO.
TUCUMAN 766, 2 PISO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
HORARIO. DIARIAMENTE DE 17 A 21 HORAS.
EXIGENCIA HOMBRES MENORES DE 35 AÑOS.
PRESENTADORA Y AUSPICIADORA MARIA RACHID.
ME UNO AL GRUPO DE DISCUSION SEGURO DE QUE ENRIQUECERE MIS CONOCIMIENTOS, YO LO SIENTO ASI
https://www.youtube.com/watch?v=CDt4ja69UK0
DADO QUE MI ESPOSA MARIA EUGENIA VES LOSADA FRACASO ESTREPITOSAMENTE COMO ABOGADA, LE SUGIERO QUE SEA COPERA, ISABEL PERON SIENDO COPERA LLEGO A PRESIDENTE,
TE DESEO LO MISMO MI AMOR
YO NO ESTUDIE DERECHO PARA TRABAJAR DE COPERA.
OLVIDALO
ADEMAS ASUMIRE LA PRESIDENCIA DE TODOS LOS CLUBES DE ADMIRADORES QUE FUNDO MI YA OCTOGENARIO PADRE CARLOS VES LOSADA Y CON ESO TENGO BASTANTE TRABAJO DE PROMOCION Y DIFUSION.
NO SERE COPERA.
HERMANA CUENTA CONMIGO EN ESA MAGNIFICA TAREA QUE NUESTRO PADRE INICIO.
RECORDEMOS A SU VERDADERA INSPIRACION
https://www.youtube.com/watch?v=lxgQSF0LN-Y
TENES RAZON MARIA SILVIA LO COMPARTO CON VOS
https://www.youtube.com/watch?v=lxgQSF0LN-Y
OPUS MAXIMA DE ANTOLOGIA
https://www.youtube.com/watch?v=7IbdqG0Juwk
GRACIAS HIJITAS.
BESITOS
GRACIAS AL CAPITAL DEL RACING CLUB PUDE COMPRAR LOS DEPARTAMENTOS DE MONTEVIDEO 513 Y DE CIUDAD DE LA PAZ 1325, ADMAS DE HABER GOZADO COMO NUNCA.
GRACIAS RACING CLUB
TE AMO
MI NUEVA ILUSION
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
MAESTRO CUANDO NOS CONSIGE EL CLUB QUE NOS PROMETIO PARA GERENCIAR.
YO MARIA SILVIA VES LOSADA NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESTA HEROICA LUCHA, QUE LO COMPENSO DANDOLE UNA HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE SAN JOSE LOPEZ REGA CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL.
CREO QUE ESO DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGOFELIZ A MI PADRE CARLOS VES LOSADA Y A MI SUEGRO COMISARIO DE LA PF, QUE AHORA RESERVO.
VIVA JOSE LOPEZ REGA,VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRA COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL.
YO, CARLOS VES LOSADA, ANTE LA CONFESION PÚBLICA DE MI HIJA MARIA SILVIA VES LOSADA Y CON EL UNICO OBJETO DE BRINDARLE SERENIDAD E IMPUNIDAD (QUE FUE MI LUCHA, MI VIDA Y MI ELEMENTO), RECONOZCO LA VERACIDAD DE SU MUY BENEVOLENTE NARRACION, Y PARA SU CONSUELO, LE CITO UN POETA QUE LO DICE ASI:
“NUNCA ES TRISTE LA VERDAD
LO QUE NO TIENE ES REMEDIO”