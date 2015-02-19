Después de convertir a “50 sombras de Grey” en un taquillazo, los tabloides británicos anunciaron que la directora Sam Taylor-Johnson no participará en las adaptaciones cinematográficas de las dos próximas entregas. Según The Sun, esta decisión, que ha tomado la misma Taylor-Johnson, se debe a la tensa relación que existe entre ella y la autora de la saga.Crear Nota Papel
No es ningún secreto que ambas han tenido graves cruces durante el rodaje de la película protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson. La directora ya declaró que no estaba de acuerdo con el férreo control que ejercía la escritora de la exitosa sala literaria en la cinta, sobre todo en lo referido a escenas de sexo.
Fuente: www.losandes.com.ar
MARAVILLOSA PELICULA QUE DISFRUTE JUNTO A MIS AMIGOS LUCIANO GARBELLANO Y NORBERTO OYARBIDE, RECORDANDO QUE TODAS ESAS SOMBRAS LAS CONOCIMOS EN ESPARTACUS.
TE ACORDAS NORBERTO QUE TIEMPOS AQUELLOS?????????
YA LLEGA LAS SOMBRAS NEGRAS DE GREY, ESPERO VIVIR PARA GOZARLA AUNQUE YA TENGO 80 AÑOS Y 75 DE GAY
YA SE VIENE LA SEGUNDA PARTE Y REINICIAREMOS LOS DEBATES EN TUCUMAN 766 2 196 TE 43220445 Y 43267492.
ESTUDIO DE CARLOS VES LOSADA
ESTOY PENSANDO SERIAMENTE EN DEDICARME AL CINE Y AL ARTE ESCENICO, COMO MI VERDADERA MADRE DESAPARECIDA EN EL PROCESO GENOCIDA NO COMO MI HERMANA MARIA SILVIA VES LOSADA QUE NACIO EN LA EPOCA DEL COMISARIO GENERAL D JOSE LOPEZ REGA, DE GENTE PERSEGUIDA POR LA TRIPLE A , DONDE PARTICIPO NUESTRO PADRE CARLOS VES LOSADA
CARLOS VES LOSADA
PRESENTA LA RUMPOLOGIA CIENCIA CONJETURAL DE LA CUAL SOY UN PRESTIGIOSO ESPECIALISTA
TUCUMAN 766 2 193 CABA
VIERNES Y SÁBADOS DE 15 A 23 HS
HOMBRES EXCLUSIVAMENTE
PRIMERA CONSULTA GRATIS
ESTA SOMBRA FALTO
https://www.youtube.com/watch?v=rJ7AeS17PKs
YO, MARIA SILVIA VES LOSADA, NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO PERONISTA Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESTA HEROICA Y DENODADA LUCHA, APROVECHANDO LA IMPUNIDAD QUE LE DIO TODA SU VIDA, SU DISCAPACIDAD Y ESTE VENERABLE MINISTRO, LO RECOMPENSO DANDOLE SU PRIMER HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE DON JOSE LOPEZ REGA, CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL, QUE AYUDO A MI “PADRE” A COMETER MUCHOS DELITOS, EXTORSIONES Y ESTAFAS.
CREO QUE DECLARAR ESTO EN LA CRISIS DE LOS CUARENTA QUE SUFRO; DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A “MI PADRE CARLOS VES LOSADA” Y A MI SUEGRO, CORRUPTO COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, QUE CUYO NOMBRE POR AHORA RESERVO.
VIVA DON JOSE LOPEZ REGA, VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRO EL COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL.
LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA Y MADRE DE OLIVIA LIMERES.
YO, CARLOS VES LOSADA, ANTE LA CONFESION PUBLICA DE MARIA SILVIA VES LOSADA Y CON EL UNICO OBJETO DE BRINDARLE SERENIDAD E IMPUNIDAD (QUE FUE MI LUCHA, MI VIDA Y MI ELEMENTO), RECONOZCO LA VERACIDAD DE SU MUY INCOMPLETA NARRACION, CITANDO UN POETA QUE LO DICE ASI:
“CUENTALE A TU CORAZON
QUE EXISTE SIEMPRE UNA RAZON
ESCONDIDA EN CADA GESTO
DEL DERECHO Y DEL REVES
UNO SIEMPRE ES LO QUE ES
Y ANDA SIEMPRE CON LO PUESTO
NUNCA ES TRISTE LA VERDAD
LO QUE NO TIENE ES REMEDIO”
ESTAMOS ANSIOSOS POR MASTURBARNOS MENTALMENTE CON LA SEGUNDA PARTE
HERMOSA Y EXCITANTE FILM, QUE ME HACE TOMAR CONCIENCIA DE LO MAL COGIDA QUE ESTOY.
HERMANA, A MI ME PASA LO MISMO.
GRACIAS A ESTA MARAVILLOSA PELICULA, LAS SOMBRAS ESTAN APARECIENDO DE A UNA POR VES.
ALELUIA
ESPERO ESTA
https://www.youtube.com/watch?v=rJ7AeS17PKs
DIARIAMENTE EN CALLE TUCUMAN 766 PISO 2 OFICINA 196, DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES NOS REUNIMOS TODOS LOS QUE VENGAN A PARTIR DE LAS 17 HORAS, PARA REFLEXIONAR SOBRE LAS 50 SOMBRAS DE GREY EN LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS PRESENTES.
COORDINA LUCIANO GARBELLANO Y FLOR DE LA V.
INVITA CARLOS VES LOSADA.
CATTERING MARIA EUGENIA Y MARIA SILVIA VES LOSADA.
RECEPCION Y BIENVENIDA CARLOS VES LOSADA
Y EN LA SEGUNDA TEMPORADA CONTAREMOS CON LA QUE ME QUITA EL SUEÑO. SE LAS PRESNTO
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
YA LLEGA LAS SOMBRAS NEGRA DE GREY COMO
NEGRA ES LA PIJA DEL DIVINO LUCIANO GARBELLANO, ESTOY EXITADISIMO.
QUIERO CONTARTE LUCIANO GARBELLANO, LO QUE SENTI CUANDO CERRO SPARTACUS Y LO HAGO CANTANDO HAZ CLICK
https://www.youtube.com/watch?v=h3QDWSLoxM4
CARLOS VES LOSADA
ME ADHIERO A LAS REFLEXIONES ORGANIZADAS POR CARLOS VES LOSADA CON FINES DIDACTICOS, DADA LA AMPLIA EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES.
DR SEBASTIAN LIMERES
DEJAMOS UNA OBRA PARA DIFRUTAR
https://www.youtube.com/watch?v=7IbdqG0Juwk
UN VIDEO PARA RECORDAR, EN HONOR DE MI SUEGRO Y MENTOR CHARLITO VES
https://www.youtube.com/watch?v=mJaMXAQexwg
ANTE EL ENORME CANTIDAD DE HOMBRES QUE NOS VISITAN PARA DISCUTIR LAS 50 SOMBRAS DE GREY INAUGURAMOS NUEVA SEDE EN MONTEVIDEO 513 DE LA CABA EN EL MISMO HORAIO.
TE ESPERAMOS.
BESITOS
CARLOS VES LOSADA
LAOS ANGELES DE CHARLI
ANTE EL EXITANTE EXITO OBTENIDO EN LA CONVOCATORIA AL FINALIZAR LA FERIA JUDICIAL DE INVIERNO, REINICIAREMOS NUESTROS SEXIENCUENTROS EN EL MISMO LUGAR Y CON LOS MISMOS ORGANIZADORES.
TE ESPERAMOS.
REINICIAMOS NUESTRA CONVOCATORIA AD PORTAS DEL ESTRENO DE LA SEGUNDA PARTE.
TE ESPERAMOS
A PEDIDO Y ROGATORIA DEL DR SUMMA CUM LAUDE CARLOS VES LOSADA DEDICO ESTA CANCION A SU GRAN AMOR DE SPARTACUS EL SEÑOR LUCIANO GARBELLANO
https://www.youtube.com/watch?v=h3QDWSLoxM4
https://www.youtube.com/watch?v=h3QDWSLoxM4
EN HOMOR DE LUCIANO GARBELLANO GRAN AMOR DE CARLOS VES LOSADA
LA SOMBRA QUE ME QUITA EL SUEÑO Y LA RESPIRACION
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
MIENTRAS ESPERO LA SEGUNDA PARTE DE GREY, ME ENTRETENGO CON MI ENORME ANACONDA CON DULCE DE LECHE.
LA CONOCES
https://palabrasdemaspalabrasdemenos.wordpress.com/2009/11/12/senoras-y-senores-con-ustedes-anaconda/
YO MARIA SILVIA VES LOSADA NACI CUANDO UN GRAN HOMBRE EL COMISARIO GENERAL DON JOSE LOPEZ REGA ERA MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FUNDO LA TRIPLE A PARA SALVAR A ARGENTINA DEL COMUNISMO Y CARLOS VES LOSADA, HOY MI PADRE, ERA INFORMANTE DE ESTA HEROICA LUCHA, QUE LO COMPENSO DANDOLE UNA HIJA, YO.
POR ESO ME CASE EN HONOR DE SAN JOSE LOPEZ REGA CON EL HIJO DE UN COMISARIO DE LA MISMA FUERZA, LA POLICIA FEDERAL.
CREO QUE ESO DA PAZ A MI ALMA AL CONFESARLO Y HAGO MUY FELIZ A MI PADRE CARLOS VES LOSADA Y A MI SUEGRO COMISARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, QUE CUYO NOMBRE POR AHORA RESERVO.
VIVA JOSE LOPEZ REGA, VIVA LA TRIPLE A, VIVA MI SUEGRO COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA FEDERAL.
LUEGO EN EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, CARLOS VES LOSADA FUE SERVICIO DEL BATALLÓN DE INTELIGENCIA 601 Y ESO LE DIO DESDE EL POZO DE BANFIELD, LA SEGUNDA HIJA, MI HERMANA MARIA EUGENIA VES LOSADA, HOY ABOGADA Y MADRE DE OLIVIA LIMERES.
SOY MARIA EUGENIA VES LOSADA, Y LLEGUE A ESTE MUNDO EL 22 DE MAYO DE 1976, A DOS MESES DE COMENZADO EL GLORIOSO Y SALVIFICO PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL, NACIENDO EN EL POZO DE BANFIELD, (https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_de_Banfield) DONDE A LAS NIÑAS, NO SE LAS QUERIA APROPIAR NINGUN GENOCIDA, PREFERIAN VARONES Y CARLOS VES LOSADA YA ERA SERVICIO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601. ESTUDIE DERECHO Y ME CASE CON UN OSCURO Y MUY AMBICIOSO ABOGADO; SEBASTIAN LIMERES. MI PADRE APROPIATIVO CARLOS VES LOSADA GOZO SIEMPRE DE LA IMPUNIDAD QUE LE DIO SU DISCAPCIDAD, SU PERVERSIDAD INSTINTIVA Y SU MALDAD CONGENITA, QUE ORIENTARON SUS REPUGNANTES Y SINIESTRAS PRACTICAS. TIEMPO DESPUES GRACIAS AL RACING CLUB, DONDE VES LOSADA GERENCIO POR DISPOSICION JUDICIAL Y ROBO A DOS MANOS JUNTO A EDUARDO BUGALLO Y EDUARDO GILBERTO COMO ÓRGANO FIDUCIARIO, Y DISPUSO DE CIENTOS DE MILES DE DOLARES, Y ANTE EL RIEZGO DE SER DESCUBIERTO MI ORIGEN GENETICO NOS MANDO A VIVIR A LOS EEUU Y NOS INSTALAMOS EN LOS ANGELES,CALIFORNIA MUY CERCA DE HOLLYWOOD Y CON SEBASTIAN APROBECHAMOS PARA ESTUDIAR Y PRACTICAR INGLES Y EL LUGAR PERMITIO QUE MI PADRE APROPIATIVO EN SUS VIAJES MENSUALES DISFRUTARA, GRACIAS A RACING CLUB, ENTRE LAS ESTRELLAS DEL PASEO DE LA FAMA, RECORDANDO A CIENTOS DE ACTORES DE LOS QUE SE ENAMORO VIENDO SUS PELICULAS DESDE NIÑO Y LEYENDO RADIOLANDIA DURANTE SUS DIAS COMO INFORMANTE DE LA TRIPE A Y LUEGO COMO SERVICIO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601, FUE LA TRIPLE A Y EL VENERABLE JOSE LOPEZ REGA QUIEN LE DIO SU PRIMER HIJA MI HERMANA DE CRIANZA MARIA SILVIA VES LOSADA, CASADA CON LEONARDO OBREGON ARQUITECTO. DE MI MATRIMONIO NACIERON OLIVIA Y BENICIO LIMERES, MIS TESOROS.POR ELLOS, CONFIESO ESTOS HECHOS DE MI VIDA Y PORQUE LO ORDENO MI ANALISTA, PARA HACER CATARSIS Y SUPERAR ASI MI GRAVE Y TORTUOSO PROBLEMA EXISTENCIAL.
YA CONFESADOS LOS OSCUROS SECRETOS DE MI VIDA QUE SON LA CAUSA DE MÍ ANGUSTIA MORAL. AHORA TENGO PAZ.
HOY MAURICIO MACRI JURAMENTO AL NUEVO CANCILLER DESCARTANDO AL DR SUMMA CUM LAUDE SEBASTIAN LIMERES CEO INTERNACIONAL ADMIRADO EN 173 PAÍSES Y POLÍGLOTA QUE DOMINA NUEVE IDIOMAS.
HABER DESCARTADO A ESTA EMINENCIA OFENDE ESTE INTERNACIONAL ESTUDIO JURÍDICO DELICTIVO EL QUE EN HONOR DE NUESTRO INSPIRADOR DELICTIVO CARLOS VES LOSADA ADOPTAMOS EL NOMBRE DE LOS ANGELES DE CHARLI.
EXHORTAMOS A MAURICIO MACRI A QUE REVEA SU DISLOCADA DECISION AL NOMBRAR AL REMPLAZO DE MALCORRA