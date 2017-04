Grave denuncia de una conocida travesti

La pionera en el travestismo argentino denuncia haber sido maltratada profesional y personalmente por la Universidad Abierta Interamericana. ¿Qué pasó?

Vanessa Show es la primera travesti argentina en ejercer el rol de vedette, muchos años antes de que se hablara de Florencia de la V. En los ’70 fue figura en los más prestigiosos teatros de París y, ahora, estaba proyectando la ejecución de un programa televisivo de entrevistas y para eso contrató al equipo de medios de la Universidad Abierta Interamericana. Sin embargo, algo pasó en el medio y ella se siente estafada en su dignidad. La decepcionada artista habló con El Sensacional y contó lo que le pasó.

-¿Qué pasó, Vanessa?

-Se trata de una estafa moral, porque puede gustarte o no lo mío como artista, pero conmigo no podés joder. Porque yo estoy pagando para que me hagan un servicio, vos no podés promocionarte como UAI, productora de televisión y radio, y todo eso más educación, y después ves que son todos unos cuatro de copas que no saben dónde están parados, inclusive el que estaba en el switcher master, que parecía que tenía los guantes de Bonavena puestos, que era un desastre, con luz blanca, e hicieron todo sin filtro. Era hecho con una maldad manifiesta, porque antes de grabar fui a ver, y había tres pendejos en una escalera sacando las gelatinas de las luces blancas. ¡La maldad manifiesta! Punto.

-Es una empresa con múltiples vínculos, según se comenta, ¿Vos sabés algo?

-Tienen de todo, decían que eran del Opus Dei, y de los mormones. A mí no me importó eso, mientras no sea de la secta Amor, que violan a los chicos, o los del cura Grassi, que vivió de un curro toda su vida, un degenerado.

-¿En qué quedó tu proyecto de la tele?

-Yo fui para hacer un piloto político musical, con entrevistado, sin que nadie sanatee. Fue un trabajo enorme, porque yo no tengo representante, no tengo nada, así que llamé a Fito González, productor amigo, me acompañó, y ahí me presentaron a una tal Monche, y a Adrián Di Sanzo que es el switcher con guantes de box. Quedé en un acuerdo para grabar el piloto, y en ese momento veo el monitor horrendo, y me dicen pero en el crudo se ve bien, y era un desastre.

-¿Puede ser por homofobia, por ideas políticas, o qué?

-Y, sí, para mí es todo eso junto. Cuando llego a casa empiezo a revisar. Por suerte mi primera entrevistada fue Dorys Del Valle.

Fuente: www.infonews.com