CRISTINA NO ES ABOGADA , DEBE 22 MATERIAS

Mas importante que el titulo es el Tomo y Folio , así como el analítico.

Un aporte al Jurista Sabsay y al periodista Christian Sanz que investigó el tema, lo mismo que Opi Santa Cruz Luis Gasulla y varios más.

El tema es que ella después de quedar embarazada y cuando Néstor estaba recién recibido , se van a sur …

“el título universitario de Cristina no existe” pues “no se recibió y se quedó debiendo 22 materias”. Cristina ingresó en 1972 a la Universidad de La Plata y en 1975 se fue al sur y “acordaron que estudiara Néstor”. “Él dijo que quería recibirse para ir a gobernar la provincia”. –

A los seis meses, 9 de mayo de 1975, la pareja se casó y todo indica que se despojaron de las utopías revolucionarias. Los ingresos de la joven familia provenían de un puesto de “ñoqui” en el Ministerio de Bienestar Social. Kirchner terminó su carrera y con Cristina embarazada, volvió a Gallegos;

Máximo Nace el 16 de Febrero de 1977 .Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, con DNI Nº 10.433.615, nacida el 19 de febrero de 1953, cuando era Senadora Nacional, acreditaba en su Currículum Vitae presentado en el Congreso de la Nación ser “Abogada, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata”, aunque increíblemente no se menciona el año en que se recibió.

Este fue uno de los temas silenciados en la pasada campaña electoral que le sirvió a ella para acceder al Sillón de Rivadavia. Dos investigaciones periodísticas, una iniciada por Christian Sanz y Carlos Forte y otra por Guillermo Cherasny, empezaron a sembrar dudas sobre el título con el que la actual primera mandataria tanto ha gustado hacerse llamar. Estos periodistas solicitaron por nota a las Autoridaes de la Universidad Nacional de La Plata una copia del certificado analítico de la carrera hecha por la Sra. Fernández, pero nunca recibieron respuesta alguna de parte de las autoridades académicas.

Las sospechas no son pocas y se basan en la nula existencia de documentos firmados por Cristina Fernández en su carácter de abogada, como así tampoco consta la inscripción e la Presidente en los Colegios de Abogados de La Plata y de Río Gallegos. Sobre la investigación que llevó a cabo, Christian Sanz declaró “sólo encontramos datos de que cursó hasta tercer año en la Facultad de Derecho, pero no hay alumnos ni profesores que aseguren que se recibió de abogada. Tampoco está matriculada en ningún colegio de abogados del país, ni siquiera en la provincia de Santa Cruz” (que no tiene colegio de abogados pero, de todos modos, no consta en ninguna cámara federal de abogados)

Daniel Gatti, un prestigioso periodista de Santa Cruz, es el mejor biógrafo de Néstor Kirchner. Hace algunos años escribió un documentado libro llamado “El amo del feudo”, donde da cuenta de las andanzas del actual mandatario y su esposa desde que ambos acusaban temprana edad.

Allí habla de los días de estudio de Cristina: “En La Plata, (Kirchner) conoció a otra estudiante de Derecho, tres años menor, nacida el 19 de febrero de 1953, simpatizante de la JP, con la que formó pareja. A los seis meses, 9 de mayo de 1975, la pareja se casó. Los ingresos de la joven familia provenían de un puesto de ‘ñoqui’ en el Ministerio de Bienestar Social. Kirchner terminó su carrera y con Cristina embarazada, volvió a Gallegos; ella demoraría otros dos años en recibir su título.

La verdad es que nuestra Reina Cristina no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.

Para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente “autónoma” ni como “monotributista”, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar.

En caso de no ser abogada y haber firmado como tal en Comodoro Rivadavia, estaríamos frente a un grave delito. Asimismo, si hubiese sido abogada cuando, junto con Néstor Kirchner, abrieron en el año 1976 un Estudio en Santa Cruz, tendría que haberse inscripto y hubiese firmado presentaciones, escritos o documentos referentes a la profesión. En ninguna causa tramitada en la Ciudad de Río Gallegos aparece Cristina de Kirchner como abogada

Sólo una poco confiable fuente (por su evidente oficialismo) de la Universidad de La Plata admitió que estaría inscripta en los libros de la misma como que se habría recibido en octubre de 1979, aunque no quiso facilitar documento alguno ni permitió que se consultaran los libros de actas de la facultad

Para generar más sospechas, llama la atención que en el curriculum vitae personal de la primera dama en vez de decir que “se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales”, dice que “cursó estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Te vas a matar estudiando y no vas a mencionar en ningún lugar la fecha, siquiera el año de recibirte…¿?

En sentido similar, ha opinado Graciela Brunetti, quien ha compartido anécdotas de infancia con Cristina de Kirchner y las ha reflejado en un foro de Internet: ‘miente con su título de abogada, nunca se recibió. Ni siquiera nació en La Plata. Nació en Tolosa, en casa de una partera cerca de la casa de mis abuelos.

Hubiera sido una chica común y corriente si no hubiera sido por su madre, que quería que ascendiera socialmente. Ahí nacen todas sus inseguridades y, por ende, sus mentiras. Aprendió de su madre a despreciar a su padre, un chofer de colectivo, trabajador, radical y simpatizante de San Lorenzo. Llena de presunciones y complejos, no encajó en ningún grupo platense.

Terminó haciendo carrera en los centros de estudiantes del interior, a los que era fácil conquistar y donde no había competencia, porque las chicaseran más tímidas.(…)

Con el golpe militar y una vez casados la joven pareja, se refugió en una casa en City Bell hasta que Néstor se recibió, y se fueron al sur. Ella nunca volvió a rendir materias ni nada que se le pareciera. A menos que se haya recibido por ósmosis o Internet, no es abogada’

Por otro lado, posteriormente se conoció una ficha borrosa como otorgamiento del titulo de abogada de la Sra Kirchner… observenlo por

La fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula, que es el DNI de la Primera mandataria, está tipeada sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada.

En sentido similar, una importante fuente consultada por este tema, relacionada al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que el título de Cristina posee debajo un número de documento diferente: “evidentemente esa ficha es de alguien más y la ‘trucharon’. Si mirás bien, el número real es 8.164.080, creo que pertenece a una persona salteña que estudió en La Plata”

Los datos del analítico que figura adulterado corresponde a un ex estudiante de la UNLP de derecho :



Nombre: OLMOS VALENTIN

Identificación: CUIT 20-08164080-8

Documento: DNI 8164080

Fecha nacimiento: 16/12/1943 (70 años)

Sexo: Masculino

Actividad principal: 522210 – Venta al por Menor de Carnes Rojas, Menudencias y Chacinados Frescos

F. Inicio: 15/03/1999

Jubilado/Pensionado: Si

Domicilio fiscal: Juan Monje Ortega 2839 (4400) – Salta – Salta

MAS DATOS:

¿A quién corresponde el tomo y folio que aparece en la documentación de finalización de estudios de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner?. Parece que corresponden a una abogada llamada Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte los datos en el Colegio Público.

Lo cierto es que al parecer, los datos consignados de tomo y folio de finalización de los estudios, “no es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de la “Reina Cristina”, como ahora la llaman sus “acólitos”.

También se habría “truchado” la supuesta ficha de entrega de título de la Universidad de La Plata, ya que la fecha de pago que muestra el documento es de un día feriado, como el 12 de octubre. ( ¿Era feriado en ese entonces?).

Ese día, desde hace tiempo y más en aquella época, en plena dictadura militar, no funcionaron las oficinas administrativas de esa casa de estudios. Además, claramente se observa cómo se han borroneado los datos de su verdadero titular Valentín Olmos y se pusieron encima los de la hoy “Reina de la Nación”.

También la fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior. El 19 de Febrero de 1953, fecha de nacimiento de Cristina Kirchner, está sobreimpresa, pero se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989. La matrícula, que es el DNI de la Presidente, está “tipeada” sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada”.

Entonces, lla matrícula que se arroga Cristina, pertenece a Valentín Olmos y solo habría que dirigirse a la calle Juan Monje Ortega 2839, en la provincia de Salta, para hablar con el propio Olmos “quien confirmará la adulteración de la que fue víctima”.

Es obvio que como puede verse, el fraude es totalmente verificable y solo la única persona que podría “desactivarlo o desmentirlo”, es la Presidente mostrando su título o por lo menos su certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos.

Incluso en este link

http://cpacr.org.ar/nuevo/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57, se puede acceder al listado de Abogados de Comodoro Rivadavia, ya que en Santa Cruz, no existe un Colegio de Abogados donde los profesionales se matriculan, pero si lo tienen que hacer ante el órgano máximo de Justicia de esa provincia.

Otro dato descubierto por otros colegas da cuenta de que, “Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 10.433.615, con domicilio en la calle Alcorta Nº 321 de la Ciudad de Río Gallegos, no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás”.

Pero tampoco está inscripta como abogada responsablemente “autónoma” ni como “monotributista” ante la AFIP, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión, lo que invalidaría lo de “abogada exitosa”.

“SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Recién se inscribe bajo el CUIT: 27-10433615-4, en Río Gallegos (Santa Cruz) en el año 1994, dando de alta la exención al IVA en julio de 2008, al igual que en Ganancias Personas Físicas y adherida al Régimen de Trabajador Autónomo.

Sin embargo su actividad Principal, hoy 14 de septiembre de 2012 y según el nomenclador de la AFIP, el 741401 (F-150) es para “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

Secundaria(s)”.

Sin embargo según datos extraídos el 30 de Mayo de 2011, daban como Domicilio Fiscal, Alcorta y Piedrabuena y como Actividad específica: Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia.

“Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar”, asegura Sanz.

Otro dato que se menciona es que, “si hubiese sido abogada cuando junto con Néstor Kirchner, abrieron en el año 1976 un Estudio en Santa Cruz”, para quedarse con las casas de ciudadanos entrampados en la 1050 de Martínez de Hoz, “tendría que haberse inscripto y hubiese firmado presentaciones, escritos o documentos referentes a la profesión”, pero en ninguna causa tramitada en la Ciudad de Río Gallegos aparece Cristina de Kirchner como abogada, se indica.

Y como ya es una costumbre en este país, la denuncia por “usurpación de títulos y honores” que pesaba en su contra presentada por el periodista Cristian Sanz, cayó en manos del Juez Oyarbide, quien “con tantas causas en su Juzgado”, cajoneó el expediente, cuando en realidad es otro gran “gesto” del magistrado hacia este gobierno kirchnerista.

///

Para terminar la escritora Graciela Brunetti, autora de una polémica novela “Arreglate como puedas” que revela el pasado oculto de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, relató la censura que sufrió su libro en el país –

Lo hizo en el programa Ahora es nuestra la Ciudad, conducido por Luis Gasulla y que se emite por FM Identidad 92.1. Allí, Brunetti relató su vivencia con la frustrada distribución de su libro “maldito” y algunos detalles del pasado de Néstor Kirchner a mediados de los setenta en La Plata. –

LA PRUEBA MAS FUNDAMENTAL PARA DECIR QUE NO ES ABOGADA , ES QUE NO HAY “PRUEBAS DE LO QUE LO ES” !

Escuchen atentamente la entrevista, particularmente en la parte 2 , en el minuto 5 en adelante, dice que “CFK” salia a levantar chicos con plata. También el minuto 2 es muy interesante …



