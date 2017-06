UNA MODALIDAD QUE SE IMPONE ANTE LA FALTA DE UNA RESPUESTA OFENSIVA POR PARTE DEL ESTADO”MA

“TODO POR DOS PESOS” ES EL FIEL REFLEJO DE LA REALIDAD”

TIPOS DE SECUESTROS

PLANIFICADOS O ENFOCADOS

La Organización Delictiva posee un Grupo de Inteligencia que selecciona a la víctima, realiza un estudio previo de sus movimientos personales y de su familia; actividades; horarios; lugar y tiempo tentativo para el golpe y riesgos.

Requiere de una Planificación previa para realizar la Operación. (CASOS: Riquelme, Awada, Latrechiana)

DE BLANCO OPCIONAL O EXPRESS (También llamados Rápidos o al voleo)

Eligen al azar a la víctima por la apariencia, actitud en el desplazamiento, zona por donde transita y condiciones para realizar el delito. (CASOS: “Usted”)

COMPONENTES DEL SECUESTRO “EXPRESS”

VICTIMA: persona que aparenta solvencia económica por su vestimenta,

alhajas, vehículo.

CIRCUNSTANCIAS: circulando por vías de escaso tránsito, aprovechando la

falta de atención al entorno y carencia de sentido de autoprotección.

Puede ser sorprendida en momentos de ingresar al garaje de su vivienda.

BOTÍN: Suma de dinero entre 5.000 a 20.000 pesos a pedir por su rescate.

En muchos casos hasta han negociado por sumas inferiores o por equipos

electrónicos.

OBTENCION DEL RESCATE: dentro de las dos horas.

OPERATORIA: coordinan un lugar para la entrega, sin dar la cara,

restituyendo a la victima a posteriori del cobro del rescate.

CUADRO DE SITUACION

Esta modalidad es originaria de Colombia y México, siendo Brasil el País hoy día que ha conformado una industria del secuestro.

Se impone rápidamente por la debilidad en la Justicia, la falta de efectivo y uso del dinero plástico y las restricciones en el retiro por cajeros automáticos

En los últimos 18 meses se registraron 29 secuestros planificados en todo el Distrito Federal y cerca de 60 en toda la República de los denominados “ Express”. Ocurren muchos más que no son denunciados.

Las Victimas suelen resultar ilesas.

Los secuestradores no manejan tiempos y el arte de negociar, conformándose con un botín menor al solicitado.

La mayoría de los secuestradores son ladrones reconvertidos que buscan botines más grandes.

OPERATORIA ACTUAL EN LOS SECUESTROS EXPRESS

La mayoría ocurre cuando el conductor va solo, de regreso a su domicilio entre las 19:00 y 23:00, por calles oscuras, sin salida y de escaso tránsito.

Cierran el paso del rodado por delante y a punta de pistola, comúnmente dos sujetos obligan al conductor a pasarse a la parte trasera de su coche.

En raras oportunidades, las victimas fueron sorprendidas caminando por la vía pública.

Las someten a golpes y torturas psicológicas con el fin de obtener información sobre su medio y forma de vida.

Ocasionalmente, pueden conformarse con el retiro de efectivo por cajero automático, los efectos que lleva en ese momento y hasta el vehículo.

Si la consideran apta para pedir un rescate, continúan la acción comunicándose con su domicilio.

PREVENCIONES

“CONDUCIENDO EL VEHICULO”

“CIRCULANDO DE A PIE”

“PERSONALES”

“MENORES Y ADOLECENTES”

“EN FAMILIA”

LA PREVENCION ES EL METODO MAS EFECTIVO PARA REDUCIR LA EXPOSICION AL RIESGO

PREVENCIONES “CONDUCIENDO EL VEHICULO”

Tener una actitud consciente respecto a su seguridad personal

Analizar constantemente el camino (posibles obstáculos y vehículos del entorno)

Evitar zonas de riesgo y que no domine

Mantener las ventanillas cerradas y puertas trabadas

Si resulta necesario dialogar con un transeúnte, bajarla no más de 5 cm.

Conducir lo más próximo a la línea divisoria central, de manera que sea imposible cercarlo u obligarlo a orillar

Mantener distancia con el vehículo que lo precede, detenido o en marcha, para poder realizar maniobras evasivas

Emplear vehículos que no llamen la atención.

No detenerse en horas nocturnas en zonas apartadas ni ante un semáforo, solo reducir la velocidad para vulnerarlo.

En rutas y Autopistas detenerse en estaciones de servicios o peajes.

En horas nocturnas detenerse a esperar a otra persona con las luces apagadas y el rodado en marcha, mirando el entorno.

Para retirar el rodado del garaje de la vivienda observe previamente ambos laterales del acceso.

Para ingresar al garaje privado coordine esta acción, observando previamente los alrededores, con un integrante de su familia.

PREVENCIONES “CIRCULANDO DE A PIE”

Analizar el entorno.

Caminar en sentido opuesto a la circulación vehicular.

Mientras camina, cambiar de manera brusca su trayectoria si considera que es seguido.

Es preferible cambiar de acera, si quien viene frente suyo le resulta sospechoso.

Evitar el transito por lugares desconocidos.

Idéntico temperamento por sitios de escasa seguridad y luminosidad, aunque sean conocidos.

PREVENCIONES “PERSONALES”

Emplear prendas poco llamativas tratando que sean comunes al lugar donde concurrirá.

No llevar tarjetas personales que establezcan profesión y lugar donde trabaja.

No llevar fotos y datos de familiares.

No usar joyas y relojes de alto valor.

Llevar una suma de dinero reducida y alguna tarjeta de crédito que pudieran ser requeridas en ese momento.

Tener presente como pedir auxilio policial en capital y provincia (debe discar 101).

Si posee telefonía celular de MOVICOM o PERSONAL discando *911 se comunicara con la policía local y *101 si corresponde a CTI MOVIL

PREVENCIONES “MENORES Y ADOLECENTES”

Efectuar un seguimiento de sus actividades.

Mantener frecuentes contactos telefónicos para establecer su ubicación.

Instruirlos para que no brinden información relativa a su vivienda, familia y actividades.

Evitar que se desplacen solos.

Es preferible su movilización en grupos o acompañados por mayores.

PREVENCIONES “EN FAMILIA”.

Sin caer en la psicosis, charlar estos temas de manera frecuente.

Establecer palabras claves que signifiquen peligro (Ej. Si habitualmente emplea su primer nombre determine que al anunciar el segundo la situación es de riesgo).

Practique y simule las distintas posibilidades que podrían ocurrir y las diferentes formas que en conjunto sobrellevarían la circunstancia.

Conforme un ESQUEMA DEFENSIVO, programe que decir, que hacer, como proceder.

UNA VEZ CONSUMADO EL SECUESTRO, QUE HACERACTITUDES DEL SECUESTRADO Tratar de controlar las emociones. No ser un informante fácil. Escuchar, analizar y responder. No indicar donde vive, resistir hasta ultimo momento. Minimizar su situación social y nivel. Ofrecer lo que tiene en ese momento . No comentar las posibilidades de conseguir el dinero que puede tener su familia. Si lo presionan a tal punto de obtener su dirección, tratar de no darla, indicar un teléfono únicamente. ACTITUDES DEL FAMILIAR QUE ATIENDE LA DEMANDA DEL SECUESTRO Mantener la calma y permanecer callado – escuchar atentamente. Hablar cuando permitan hacerlo. No contradecir, tampoco ceder. Encarar una actitud negociadora. Ofrecer una cifra pequeña. Resaltar la imposibilidad de conseguir el efectivo tan fácilmente. SANO Y SALVO !!!! ES LA META QUE DEBEMOS ALCANZAR CUANDO TERMINAMOS DE EXPERIMENTAR Y SER PROTAGONISTAS DE ESTA PESADILLA DENOMINADA “SECUESTRO EXPRESS” TOMEMOS CONCIENCIA DE NUESTRA SEGURIDAD PERSONAL Y CONTAGIEMOS A NUESTROS SERES QUERIDOS

PREVENCIÓN INDIVIDUAL

Al entrar o salir de su casa, verifique que No haya extraños en actitud sospechosa en las inmediaciones.

* Si observa que lo sigue un automotor o una motocicleta, trate de circular por calles transitadas y localice al personal policial para efectuar la denuncia del hecho.

* No lleve una cartera que la convierta en blanco apetecible de los delincuentes. Una cartera que cuelgue libremente de su hombro puede ser fácilmente arrancada por atrás.

* Lleve su bolso de tal manera que permita su rápida liberación si se viera forzada a hacerlo. Evitará lesiones.

* Tenga conocimiento de los que la circundan, y lleve su cartera próxima a su cuerpo, sujeta por el codo.

* Circule con la menor cantidad de dinero y de tarjetas de crédito. Divida su dinero entre bolsillos y cartera ; lo de menor valor en la cartera.

* Si es víctima de un arrebatador no luche por retener el bolso, especialmente si el delincuente está armado.

* Evite circular por calles poco transitadas o mal iluminadas.

* Conozca “refugios” (negocios, confiterías seguros) que estén abiertos hasta tarde en la noche. Si sospecha que está siendo seguida aléjese de las áreas poco transitadas y diríjase al “refugio” que sepa que está abierto.

* Cuando camine hacia su automóvil o domicilio, lleve las llaves en su mano para un rápido ingreso.

* Si alguien la lleva a su domicilio en auto, solicite al conductor que espere hasta que ingrese a su vivienda.

* Si un conductor la molesta mientras Ud. camina, gire y diríjase en dirección opuesta al vehículo.

* Si viaja en tren, no lleve su cartera o bolso de mano del lado del convoy ferroviario mientras transita por el andén y no lleve elementos cruzados en “bandolera” (puede ser arrastrado cuando el tren inicia la marcha).

En su Domicilio.

* Tenga las llaves en la mano antes de llegar a la puerta de entrada.

* Mantenga bien iluminada la entrada.

* Si vive en un edificio no permita el paso a un extraño que esté esperando.

* No permita el ingreso a ningún desconocido.

* Si un extraño solicita el uso de su teléfono (cualquiera sea el motivo) manténgalo afuera ; haga Ud. la llamada. Si duda llame a la policía.

* Si llega a su domicilio y encuentra la puerta abierta no entre. Llame a la policía y solicite ayuda.

Robo en domicilio (medidas a tener en cuenta)

Antes de ingresar a su domicilio , verifique el estado en que se encuentra (puertas forzadas , rotas o abiertas , persianas bajas , etc.)

En caso de encontrar algo anormal , no ingrese , comuníquese con la Policía de su área (número de su seccional o, en su defecto, 101 Comando Radioeléctrico).

* Si nota que, por debajo de la puerta se filtra agua o humo , no la abra, mire por la mirilla panorámica o llame por teléfono a un vecino, corrobore la situación.

* Instale en la vivienda una puerta blindada, si no lo puede hacer, procure que tenga al menos 2 cerraduras y que no exista espacio físico entre la puerta y el piso.

* Refuerce las bisagras y coloque ángulos de acero que impidan hacer palanca.

* Coloque en la puerta una mirilla panorámica.

* Coloque rejas en las ventanas que dan al exterior , no deje entre barras un espacio mayor a los 12 cm.

* Los balcones , aleros y salientes de los muros pueden ser trepados con relativa facilidad.

* Instale dispositivos de seguridad ( alarmas)

* Preste especial atención a las puertas de acceso a la terraza y al garage.

* No haga ostentación de alhajas, dinero, joyas o pertenencias, esto atrae a los ladrones.

* Haga uso de todas las medidas de seguridad que disponga, incluso un simple cerrojo.

* Estadísticamente uno de los períodos de mayor índice de robos en los domicilios se registra durante los fines de semana, vacaciones y Semana Santa; los delincuentes no se toman vacaciones.

* No divulgue su proyecto de viaje o de vacaciones a personas desconocidas, hágalo sólo con las de su confianza, las que adoptarán las medidas necesarias para no hacer notar su ausencia.

* Instruya al personal de servicio con estas directivas.

* Deposite sus objetos de valor en cajas de seguridad o bajo la custodia de personas de confianza , que no tengan que ausentarse.

* Cierre bien las puertas , ventanas y balcones .

* Cuando regrese a su domicilio , antes de detenerse , de una vuelta a la manzana verifique que no este ningún extraño en las cercanías.

Modalidad de robo en domicilio (intentos de ingreso en presencia de moradores)

Una persona (habitualmente es una mujer, ya que da más confianza) se presenta en la puerta de su casa manifestando que es amiga de su hijo/a, esposo/a, tiene conocimiento de los datos de la persona por la que pregunta y conoce a la perfección las actividades que desarrolla. Casi siempre esta acompañada por algún hombre que espera dentro de un vehículo. Puede argumentar varios motivos para tratar de ingresar al domicilio los más habituales son :

* Le vengo a devolver a… un dinero que me prestó, si no está no hay problema, se lo dejo a Ud., me permite una lapicera para dejarle una nota?

* Una persona, vistiendo uniforme del correo (estatal o privado), toca su puerta con la excusa de entregar un paquete o documento (carta documento / telegrama). Al franquear la puerta, ingresa y detrás de él, sus cómplices.

“Venimos del colegio de su hijo, no se asuste, pero (lo llaman por el nombre) ha tenido un accidente.” Al escuchar esto, Ud. se shockea y no razona. Esta situación es aprovechada por los individuos para conseguir lo que buscan.

“Soy un compañero de trabajo, estudio, etc. No está ? Es una lástima, se debe haber olvidado que quedamos en encontrarnos en su casa. Me permite el teléfono , por favor?

Los menores de edad son cada vez más utilizados para delinquir. Los mayores (casi siempre son familiares directos) los visten con ropas rotas y les ensucian las manos y la cara, les enseñan a solicitar una limosna o comida y cuando usted abre la puerta, se lleva una sorpresa.

Recuerden que estos delincuentes suelen tener, en casi todos los casos, los datos y movimientos de la familia que habita la casa que pretender robar. ( Inteligencia previa)

Nuestra única defensa contra esta modalidad, es no dejarnos sorprender, desconfiar de todos aquellos que no conocemos, y sin franquearles la entrada, tratar de corroborar los datos.

TRASLADO. DOMICILIO / TRABAJO / DOMICILIO

* Altere los horarios de salida,con unos minutos de diferencia es suficiente.

* Comparta el viaje con compañeros de trabajo.

* Cargue combustible en estaciones de servicios conocidas.

* Circular, preferentemente, por autopistas o rutas rápidas.

* Tenga 1 o 2 opciones de rutas.

* Si tiene celular,marcando * 911, se comunicará en forma inmediata con el comando policial más próximo.

Medidas de prevención en general (a tener en cuenta con los hijos)

* Preste mucha atención a cualquier relato que le haga su hijo, por ejemplo sobre una persona que ha tratado de acariciarlo, de regalarle algo, etc. . Dígale que jamás debe mantener estas relaciones en secreto, aunque se lo pidan estas personas .

* No permitan que se alejen de su vista en lugares de esparcimiento; diversos grupos de personas realizan tareas de selección en estos sitios.

* Cuando estén en un lugar público que tenga juegos (toboganes, hamacas, etc.) siempre revisen estos juegos, ya que pueden tener colocados, en forma intencional, elementos que pueden dañar al niño.

* Enseñe a sus hijos a conocer su nombre y apellido, dirección y teléfono.

* Sus hijos deben saber siempre que, en caso de extravío, lo mejor es quedarse parados; sus padres, familiares o amigos, al percatarse de su ausencia instintivamente, volverán sobre sus pasos.

* Explíqueles a quién dirigirse en caso de peligro, tanto si están en la calle como en su casa.

* Conozca las amistades y compañías de sus hijos.

* Si tienen que contratar niñera, no se queden con los antecedentes dados por esta o la agencia, recurran a alguien que pueda chequear estos datos.

* Los niños no deben abrir la puerta de la casa, ni solos ni acompañados .

* Explíqueles que rechacen siempre la invitación de desconocidos a subir a un vehículo , o a acompañarles con cualquier pretexto.

SALIDAS CON LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA .

No ingrese con su familia a bancos o cajeros automáticos.

* No concurra a instituciones privadas o estatales que por sus características políticas o sociales puedan llegar a ser blanco de atentados extremistas (embajadas, centros comunitarios, etc.).

* Lleve siempre entre sus documentos, datos médicos importantes (grupo sanguíneo, tratamientos en curso, etc.).

* Verifique que la traba de las puertas de su vehículo estén colocadas.

* No deje estacionado su vehículo lejos del lugar de concurrencia.

* No pierda de vista a sus hijos.

* Evite la confrontación directa con cualquier grupo de personas que se encuentren manifestando. Compórtese como si compartiera sus inquietudes.

* Si ingresa a cualquier sitio de esparcimiento ( shopping, paseo de compras, etc.) identifique las salidas de emergencia.

Medidas de prevención en general

* Evite permanecer de noche en un vehículo estacionado en un descampado, parque, etc..

* Antes de estacionar su vehículo, mire a su alrededor, por si percibiera la presencia de personas sospechosas. Haga lo mismo cuando se disponga a utilizar su coche, antes de entrar observe el interior del mismo: podría encontrarse algún intruso agazapado en su parte trasera.

* No ponga su nombre de pila en el buzón de correo, sólo sus iniciales.

* Si se encuentra solo/a , corra las cortinas al oscurecer, tenga encendida la luz de 2 o más habitaciones para aparentar la presencia de varias personas en el interior de su domicilio.

* Si vive en un edificio de departamentos y tiene que tomar el ascensor, evite hacerlo cuando en su interior se encuentren desconocidos.

Prevención Consorcios

* Mantener permanentemente cerrada la puerta del edificio y bajo llave de 21 :00 a 08 :00 horas. Mantener las puertas de la terraza siempre bajo llave.

* Mantener permanentemente cerradas las puertas de acceso interno y externo a las cocheras.

* Mantener los vehículos estacionados en cocheras cerrados con llave. Evite dejar en el interior objetos de valor.

* Mantener iluminados los accesos a cocheras, sótanos y terrazas.

* Identificar fehacientemente a las personas antes de abrir la puerta de su vivienda.

* Evitar el ingreso de vendedores ambulantes, promotores y personas desconocidas al edificio.

* Evitar viajar en los ascensores con personas extrañas al edificio y que le parezcan sospechosas. Trate que los niños no viajen solos en los ascensores.

* Evitar que personas extrañas ingresen, permanezcan o circulen por el edificio sin ser controladas.

* Tomar especial precaución con los cerrajeros. Trate por todos los medios que las reparaciones o servicios se realicen en la misma cerrajería, evite dar la dirección de su casa.

Prevención Automóviles

* No deje en el interior la documentación del vehículo.

* Circule con las ventanillas cerradas (salvo una pequeña ventilación) y las puertas trabadas.

* Si alguien intenta sacarlo del camino, haga sonar la bocina en forma continua. Si es forzado a detenerse, salga marcha atrás rápidamente, tocando la bocina y moviendo el auto lo más posible.

* Si sospecha que alguien lo está siguiendo, dé vueltas por calles transitadas. Si la persecución continúa diríjase a la estación de policía más cercana, o lugar que brinde similar seguridad. No lo lleve a su domicilio ni lugares apartados o solitarios.

* Estacione su automotor en un lugar bien iluminado y mire a su alrededor antes de descender del vehículo. Así disminuirán los riesgos personales y de su vehículo.

* Antes de ascender a su automotor asegúrese que nadie esté oculto en el asiento trasero.

Robo a conductores (medidas generales)

* Si se detiene en la calle , procure dejar su vehículo en un estacionamiento vigilado en un sitio bastante iluminado.

* Cuando circule con su coche, trabe las puertas, evitara más de un susto.

* Instale un dispositivo de seguridad o anti robo.

* Si quiere mejorar la seguridad de su coche, coloque cerraduras especiales.

* Instale un mecanismo de seguridad que interrumpa el suministro de energía.

* No recoja desconocidos en la ruta.

* Cada vez que se baje del coche saque la llave del contacto , deje el volante bloqueado y cierre bien puertas y ventanillas.

* Procure no dejar objetos de valor a la vista.

* Mantenga una distancia prudencial con el vehículo de adelante.

* Es importante que el tanque de combustible esté protegido por una tapa con cerradura.

* Por la noche, evite la detención provocada por los semáforos solitarios, reduzca la marcha, verifique que tiene el paso libre y avance.

Listado de lugares donde los delitos que se cometen son repetitivos y de similares características.

Esta estadística está tomada de los libros de registro de denuncias de las distintas policías.

Capital Federal :

ü Rotonda de Av. Libertador y Av. Pueyrredón . Arrebato

ü Semáforo de Av. Libertador y Av. 9 de julio. Arrebato

ü Av.F.Alcorta desde Av. Sarmiento hasta Udaondo. Al detenerse en algunos de los semáforos, sale un individuo desde el parque con un arma de fuego, comete el robo de los elementos de valor y vuelve al parque.

ü Av.Cabildo desde Av.Lacroze hasta Monroe. Robo automotor, secuestro express (recorrido por cajeros).

ü Av. San Pedrito desde Zuviria hasta R. Falcón . Robo automotor

ü Av. 9 de julio desde Av. De Mayo hasta Autopista. Jóvenes que se hacen pasar por limpia-vidrios cometen robos y arrebatos

Provincia de Buenos Aires :

ü Camino de Cintura y parada Los 4 Ases . Trans Radio. Robo automotor.

ü Camino de Cintura entre Av. Crovara y Moldes . Villa Palito-La Matanza. Robo, asalto a mano armada y arrebato.

ü Intendente Tomkinson entre Av.Rolon y Av. Centenario. S. Isidro. Robo, asalto a mano armada, secuestro express, robo automotor.

ü Autopista La Plata – Bs.As , pasando el peaje. Rotura de parabrisas y clavos tipo miguelito . Robo, asalto a mano armada y arrebato.

Vuelve el robo a conductores utilizando una moto. Este “Modus Operandi” consiste en el arrebato de los elementos de valor que lleva puesto el conductor o del bolso/cartera que se encuentra en un asiento del vehículo.

La moto lleva 2 tripulantes, en el 1° caso aprovechan la parada ocasionada por un semáforo, para amenazar al conductor con un arma de fuego y proceden a robarle los elementos de valor: reloj, billetera, anillos, etc..

En el 2° caso, rompen los vidrios con el casco y ante la mirada de asombro del conductor le llevan el bolso, cartera o cualquier otro elemento que consideren de valor que se encuentre en los asientos.

Prevención Bancos

* Preste atención a las motos o vehículos en marcha estacionados en las cercanías de las entidades bancarias y a posibles “sacadores” en el interior de los bancos .

* Al salir de un banco, verifique si está siendo seguido . En ese caso, no circule por calles poco transitadas, diríjase a lugares concurridos, busque protección entre la multitud y agentes de seguridad o policías. Nunca lo lleve hacia su domicilio o lugares solitarios.

* No comente sus movimientos bancarios, trate de que la menor cantidad posible de personas sepan que Ud. realizará una operación.

* Si va a transportar valores trate de distribuir el efectivo en sus bolsillos, evitando el clásico sobre papel madera. En ningún momento haga exhibición de lo que transporta.

* Si el importe es significativo, analice la posibilidad de contratar para el transporte a una empresa de seguridad autorizada.

* Si retira dinero y se trata de una suma importante, solicite (sin llamar la atención) permiso para utilizar un lugar reservado en la sucursal.

* No se deje sorprender por personas que, señalando dinero en el piso, le pregunten si es suyo ; le ofrezcan solícitamente limpiar su ropa manchada, distraigan su atención con conversaciones circunstanciales o simulen incidentes o desmayos como tácticas de distracción

* Para el traslado de dinero utilice vehículos confiables. Por precaución no tome taxis o remises estacionados en las inmediaciones de la sucursal esperando la salida de clientes.

* No utilice los Cajeros Automáticos cuando encuentre mensajes o situaciones de operación anormales.

* Solamente digite su clave cuando el cajero se lo solicite. No revele el número a nadie, a pesar que simulen ayudarlo.

* Al concurrir a un cajero automático observe el interior y los alrededores (especialmente en horarios nocturnos y en zonas poco transitadas). Si observa personas sospechosas diríjase a otro cajero.

* No deje maletines o prendas fuera de su alcance. Si cuelga alguna prenda en el respaldo de la silla de restaurante, téngala a la vista o evite dejar en la misma objetos de valor.

* No divulgue o facilite claves de identificación personal (PIN) de tarjetas de cajeros automáticos, de crédito, claves de acceso telefónico, etc.

* Resguarde en un lugar seguro chequeras, llaves de Caja de Seguridad, Tarjetas de Crédito y sus documentos de identidad ; verifique periódicamente su existencia.

* Si al circular con su automotor alguien le avisa, por ejemplo, que sale humo, no se detenga hasta llegar a un lugar seguro ; cuando lo haga verifique que no deja elementos de valor al alcance de la mano.

* Si a pesar de todas estas precauciones Ud. es asaltado por una persona armada, recuerde que los delincuentes pueden estar más asustados que sus víctimas y que su vida es más importante que los valores que pretenden sustraerle.

* Cuando vayan a depositar o retirar dinero en efectivo procuren ir acompañados

* No ser rutinarios, tratar de operar los días de menos afluencia .

* Evitar comentarios de la operación que va a realizar.

* Preferir en lo posible, cheques, tarjetas de crédito, etc. , no dinero en efectivo .

* No ingrese a un cajero automático si hay personas dentro del mismo .

* Cuando ingrese, verifique que la puerta se pueda cerrar desde adentro.

* Confirme el cierre de la operación antes de retirarse.

* En caso de sufrir un asalto, mantener la calma, no resistirse y menos aún si portan armas de fuego .

* Entregar lo que les piden, más vale perder cosas materiales que salir lastimados.

* Por ninguna razón perseguir a los delincuentes.

ADOLESCENTES:

TODOS DEBEMOS APRENDER A CUIDARNOS

Reglas

NUNCA IR SOLO. El sistema de estar acompañado no es sólo un aviso para los más pequeños, ayuda a los adolescentes y a los adultos a protegerse a sí mismos. No hay duda que el grupo da seguridad. Si muchos adolescentes fueran juntos a distintos lugares, serían menos vulnerables a los ataques de extraños o conocidos.

No siempre podemos contar con un amigo o un familiar para que nos acompañe. Si salís sólo (sobre todo a la noche) hacé los arreglos de transporte para regresar a tu casa, antes de salir, ya sea un taxi o un remise, con una agencia conocida. Al llamar solicitá el nombre del chofer y verificalo cuando éste llegue. Si estando afuera, tu remise no llegó, permanecé en el lugar hasta que llegue. Cuando llegues a tu casa, pedile al conductor que espere hasta que hayas ingresado a tu vivienda. Aún si tomando todos estos recaudos, durante el viaje, te sentís intranquilo pedí que te deje en un lugar bien iluminado y donde haya mucha gente. Si tenés duda no subas al coche. No aceptes, tampoco, que te lleve un extraño circunstancial.

SIEMPRE CONTALE A UN ADULTO ADONDE VAS. Aunque conozcas el lugar adonde vas, lo importante es estar alerta de los que te rodean, sabiendo reconocer las señales que todos sentimos por dentro cuando enfrentamos situaciones desagradables y siendo lo suficientemente “vivos” para elegir conscientemente no ponernos en situación de riesgo.

Si estás buscando trabajo, por ejemplo, hacelo a través de familiares o gente conocida, tené cuidado al responder a los avisos. En este caso, andá con tu padre o un amigo el primer día.

Nunca entres a la casa de un extraño.

Donde estés asegurate de saber cómo hacer rápidamente una llamada telefónica de emergencia.

DECI NO, SI TE SENTIS AMENAZADO.

Aquí la regla es clara: decir NO a alguien

No se trata de utilizar la fuerza física, sino de usar la cabeza.

En la calle

Cuando estés en la vía pública, sobre todo en horas de la noche, no tomés atajos a través de calles oscuros, parques o baldíos. Caminá de frente al tránsito, de esa manera ningún auto podrá tomarte por sorpresa. Si un auto se detiene y tenés miedo, gritá, alejate lo más rápido que puedas y ganarás segundos vitales haciendo más difícil que el conductor te siga. Nunca hagas dedo. Llevá tu cartera o bolso, pegados a tu cuerpo, con los cierres hacia dentro. Llevá las llaves de tu casa en el bolsillo. Si alguien te arrebata tu cartera o tu mochila, dejalo ir. Si te colgás podés resultar herido.

Tu seguridad es más importante que tus pertenencias

Si pensás que alguien te está siguiendo, asegurate cruzando la calle, más de una vez si es necesario. Si seguís preocupado, llegá hasta un lugar donde haya más gente, un bar, o cualquier lugar que esté iluminado y llamá a la policía. No usés las cabinas telefónicas de la calle, pueden sorprenderte.

Si acostumbrás a trotar o a andar en bicicleta:

Tratá de variar el horario y el recorrido. Andá por calles bien iluminadas y con pavimento. En los parques y plazas seguí los senderos principales y los espacios abiertos de forma de poder ver y ser visto por otras personas. Evitá los lugares arbolados. Si usás walkman, recordá que no podrás oir el tránsito o a alguien que se te acerque.

Situación de Riesgo: Fuga de Hogar

Es común en la vida del adolescente que se planteen situaciones de conflicto o de enfrentamiento con sus padres, problemas en el colegio, peleas con sus grupos de relación (compañeros, amigos, novios) que parecen, a veces, no tener solución y que la única alternativa es huir, desembocando frecuentemente en una fuga de hogar.

Esta puede ser una experiencia terrible para vos y para tus padres.

Si éste es tu caso, si estás pensando en fugarte:

Primero buscá gente que te pueda ayudar. Hablá sobre tus problemas con tus padres, y si con ellos es el conflicto, buscá a profesores, a psicólogos, a un consejero espiritual o a cualquier persona adulta de tu confianza. No dudés en buscar ayuda. Recordá que existe una solución para cada problema y es necesario que continúes preguntando hasta que tengas la respuesta que necesitás para resolver tu situación.

En un caso extremo, si necesitás dejar tu casa, buscá un lugar seguro dentro de tu barrio (familiares, amigos de la familia, grupos de ayuda, etc.), NUNCA LA CALLE. Es sabido que en la calle sos una víctima potencial de la delincuencia, de la droga, de la explotación sexual y puede correr grave riesgo tu vida

Si te fugaste y luego volviste a tu hogar, antes que nada tratá de resolver los problemas que te impulsaron a irte. Si no sos capaz de manejar en forma efectiva tus problemas familiares y personales, buscá un consejo en la escuela, en la iglesia, en la familia o un profesional de un Servicio para Adolescentes.

Situación de Riesgo: Abuso Sexual

No existe una forma perfecta para protegerte del abuso sexual, pero estos consejos que vamos a mencionar le han dado resultado a mucha gente.

Tenés el derecho a establecer límites

En algunas circunstancias es una buena idea saber qué tipo de relación querés tener o no con otra persona. Los límites los ponés vos.

Comunicar estos límites

Hacele saber los límites a esa persona. Si no hablás, el otro no sabe qué es lo que querés.

Confiá en lo que sentís

Si sentís que te están presionando hacia una relación sexual que no deseás, confiá en lo que vos sentís.

Prestá atención a conductas o actitudes que te parezcan inadecuadas:

Alguien que se acerca demasiado a vos y que disfruta viéndote incómodo/a.

Cuando alguien te mira fijamente de arriba abajo.

Alguien que bloquea tu camino.

Alguien que te habla o actúa de una manera como si te conociera más íntimamente de lo adecuado (confianzudo).

Alguien que te agarra o tironea para llevarte a algún lado.

Alguien que no te escucha, por ejemplo, cuando decís NO.

Sé firme

Enojate cuando alguien te hace algo que vos no querés.

Cortá o frená esa situación inmediatamente.

Ponete firme: está bien ser brusco con alguien que te está presionando sexualmente, aún si esto hiere sus sentimientos. Después de todo, él o ella, no está prestando atención a lo que vos sentís.

Situación de Riesgo: Si abusaron de vos…

Comentáselo a tus padres o a tus amigos íntimos. Eso te ayudará a tener la contención de ellos durante ese difícil momento. Si te lastimaron, física o sexualmente, buscá la atención médica adecuada. Pensá en la conveniencia de hacer la denuncia policial. Considerá la necesidad de realizar terapia. Ignorar el incidente o actuar como si nunca hubiera pasado no te va ayudar a superarlo. Buscá terapeutas con experiencia en casos de agresión sexual. Es normal, luego de un ataque sexual, sentirse muy mal. Es difícil pensar qué hacer y a quién pedir ayuda. Las decisiones que se deben tomar después de esta experiencia son difíciles…

No hay respuestas fijas. Lo que más importa sos vos.

Situación de Riesgo: Si abusaron de un/a amigo/a…

¿Qué hacer?: Tu apoyo es fundamental.