Reservas debajo de 27.000 y pedido urgente de préstamo a Goldman Sachs

Finalmente hoy se confirmó que el jueves pasado el saldo ajustado de las reservas del Banco Central dio debajo de los 27.000 millones de dólares de reservas y el viernes la entidad compró 200 millones, pero tuvo que pagar igual suma de intereses de un bono de la deuda externa, y para este abril que se inicia quedan pagos de 600 millones de dólares más. A todo esto, el gobierno, como en la obra Esperando a Godot, aguarda que los productores sojeros empiecen la liquidación de divisas que el año pasado en el segundo trimestre fue de 9.000 millones de dólares provenientes de la cosecha de maíz y que este año es 5 millones de toneladas menor y de 9 millones de porotos de soja.

La principal entrada, que es el aceite de soja, se produce en julio y agosto, es decir que se espera que la cosecha de soja de los 48 millones de toneladas del año anterior suba a 51 millones este año y traiga alivio a las arcas fiscales, pero con una luz roja, ya que las cerealeras ya adelantaron entre diciembre, enero y febrero de 3.700 millones dólares.

Por lo cual, en este segundo trimestre a lo sumo se liquidaron divisas por 6.000 millones de dólares y no de 30.000 millones como dicen disparatadamente por todos lados los cristinistas, que padecen de una ignorancia agraria crónica.

De ahí que el oficialista Página 12 divulgara ayer que el gobierno está tramitando un crédito de 1.000 millones de dólares por dos años al 6,55 anual. Pero en realidad es el BCRA el que pedirá préstamos y el que puede conseguirlos a esa tasa tan barata para la Argentina.

También YPF está pidiendo 1.000 millones de dólares para acrecentar las reservas a una tasa mayor del 9%, por lo cual se vienen meses muy duros porque hay que tener en cuenta que el Central está pisando pagos de importaciones desde la devaluación del 22 de febrero esperando que los sojeros liquiden divisas. Así que lo que entre por el campo saldrá por importaciones, con lo cual a fin de año los economistas serios creen que a fin de año el BCRA tendrá solamente 24.000 millones de dólares de reservas brutas, o sea 15.000 millones de reservas netas. O sea que se prenderá una luz amarilla en el Banco Central.

La incógnita

De ahí que aquellos que dicen que CFK terminará su mandato tendrán que esperar hasta fin de año para verificar que este pronóstico se haga realidad, porque hay que tener en cuenta que en octubre del año que viene vencen 6.500 millones de dólares del BODEN 2015 y, por los números que especificamos, el gobierno no tiene reservas para pagar esa suma, salvo en mentes optimistas que piensan que el Central puede adquirir las divisas del campo y no pagar ninguna importación esencial, lo cual es imposible, salvo que el país esté completamente parado por la recesión.

Además, el gobierno corrigió el crecimiento del año 2014 al 3%, con lo cual no pagaría el Cupón del PBI pero Guillermo Nielsen y Gabriel Rubinstein, quien era el jefe de gabinete de aquél en la secretaría de finanzas sostiene que el gobierno truchó índices desde la intervención del INDEC en el 2007. Y nuevamente ahora lo hace para bajar el crecimiento del 2013 del 4,9% al 3%, con la finalidad de no pagar el Cupón del PBI viola las cláusulas de emisión de esos bonos y por lo tanto debe pagar igual los 3.500 millones de dólares sí o sí, o caería en un segundo default. Además de la amenaza de los fondos buitres que todavía no está solucionada, lo cual agrega una nueva cuota de incertidumbre, porque el Cupón del PBI bajó el 50% el viernes, en la idea de que no se pagaba. Ayer en Wall Street subieron otros 10% por la interpretación de Guillermo Nielsen, quien fue el que diseñó esos bonos. Por dichas razones, este año, para saber si Argentina cae en un nuevo default, hay que seguir día a día la liquidación de divisas y los juicios que se pueden iniciar desde el exterior, además de los que ya se iniciaron.

Informador Publico por Guillermo Cherashny

Por esto se entiende el ajuste, la quita de subsidios y los aumentos , que incluyen también las naftas .