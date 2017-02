Historia de la Seguridad Social. “A man never lies as much as after a hunt, during a war, and before an election.” — Otto von Bismarck.

Otto von Bismarck Canciller aleman, 1862-1890 Archivo Histórico SSA. Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro de vejez social en 1889, diseñado por el canciller alemán, Otto von Bismarck. La primera idea fue propuesta, a instancias de Bismarck, en 1881 por el emperador de Alemania, Guillermo I, en una carta innovadora al Parlamento alemán. William escribió: "… los discapacitados del trabajo por edad y por invalidez tienen una demanda bien fundamentada a la atención del Estado." Bismarck estaba motivado para introducir el seguro social en Alemania, tanto con el fin de promover el bienestar de los trabajadores con el fin de mantener a la economía alemana que opera a máxima eficiencia y para evitar-off pide alternativas socialistas más radicales. A pesar de sus impecables credenciales de derecha, Bismarck sería llamado un socialista para la introducción de estos programas, al igual que el presidente Roosevelt 70 años después. En su discurso ante el Reichstag durante los debates de 1881, Bismarck le respondió: "Lo llaman el socialismo o lo que quieras es lo mismo para mí.." El sistema alemán proporcionado beneficios de jubilación contributivas y las prestaciones por discapacidad también. La participación era obligatoria y las contribuciones se tomaron del empleado, el empleador y el gobierno. Junto con el programa de compensación de los trabajadores establecida en 1884 y el seguro de "enfermedad", promulgada el año anterior, lo que dio a los alemanes un sistema integral de seguridad de los ingresos sobre la base de los principios de la seguridad social. (Ellos añadir el seguro de desempleo en 1927, por lo que su sistema completo.) Este mito es importante porque Alemania fue uno de los modelos de América parecía que en el diseño de su propio plan de la Seguridad Social, y el mito es que Estados Unidos adoptó la edad de 65 años la edad para recibir beneficios de jubilación porque era la edad adoptado por Alemania cuando crearon su programa . De hecho, Alemania inicialmente 70 años como la edad de jubilación (y el propio Bismarck era 74 en ese entonces) y no fue hasta 27 años más tarde (en 1916) que la edad se redujo a 65. En ese momento, Bismarck había estado muerto por 18 años.