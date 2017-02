El Gobierno estudia subir 5% las retenciones a la exportación de soja

La medida impactaría en la cosecha de 2013. Este año reportaría ingresos extras por u$s 300 millones. Rumores sobre la inminencia del aumento deprimieron los mercados de granos.

La presidenta Cristina Fernández tiene en estudio una nueva suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias, que llevaría el tributo que paga la soja al 40%. Según confirmó El Cronista de fuentes oficiales, la propuesta está en manos del secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y se apoya en los precios récords que se pagan por la oleaginosa y sus derivados.

Los rumores sobre una inminente suba de retenciones del 5% a todos los productos agrícolas se adueñaron ayer de los mercados de granos. Según distintos operadores, los exportadores hicieron correr que la Presidenta lo anunciaría hoy mismo, en los festejos por el 158 aniversario de la Bolsa de Comercio. En el acto, el Gobierno celebrará el pago de la última cuota del Boden 2012, el bono emblema del corralito, por u$s 2.280 millones, que se saldará con reservas del Banco Central.

Una fuente oficial bajó los decibeles: si bien no le puso fecha al anuncio, admitió que el tema está bajo estudio y que la decisión podría tomarse en breve. Kicillof –que desde el viernes controla el mercado hidrocarburífero y centraliza bajo su dependencia a los directores que la ANSeS tiene en las empresas de cotización pública– pasaría a comandar así otro tema sensible de la política económica.

Al respecto, el Ministerio de Agricultura afirmó que esa cartera no tiene bajo análisis un cambio en el régimen de derechos de exportación. El titular del área, Norberto Yauhar, volvía ayer de la Cumbre del Mercosur de Brasil.

Con la soja alrededor de los u$s 600 por tonelada (ayer cerró a u$s 598,6 la posición de noviembre), una suba en las retenciones del 5% representaría ingresos extra por u$s 300 millones para el fisco este año, ya que el 75% de la cosecha fue negociada. Al Gobierno le quedaría embolsar en concepto de derechos de exportación a la soja unos u$s 2.400 millones con un tributo del 40%, en vez de los u$s 2.100 millones previstos con un impuesto del 35%. El 30% de ese dinero se coparticipa con las provincias a través del Fondo Federal Solidario, destinado a obras públicas.

Pero la suba de las alícuotas impactaría de lleno en la cosecha del año próximo, que empezará a sembrarse a fin de año. En esta ocasión, el clima ayudaría a orillar una nueva cosecha récord, como ocurrió en 2011.

Ola de rumores

Los rumores sobre la suba de retenciones comenzaron a correr ayer pasado al mediodía en el mercado granario. El origen, contaron operadores, fue un mail en el que exportadores decían tener la certeza de un anuncio, que sería hoy.

Eso provocó lo que en la jerga se llama “un mercado al límite de la baja”, porque los granos no pueden caer más. “Ni bien se supo esto (la eventual suba de retenciones), llegaron quince mails en dos minutos para retirar las órdenes de compra. El rumor hizo levantar el pie del acelerador; no vas a comprar si mañana suben las retenciones”, contó un operador.

La soja bajó u$s 9,5 para la posición más cercana en los futuros del Matba, a u$s 394 (la plaza local descuenta las retenciones). En Rosario, la baja fue de 40 pesos, hasta $ 1.760 la tonelada. En Chicago, la oleaginosa cayó 4,4% a u$s 598,6.

No faltó la sospecha de que los exportadores habrían intentado, al esparcir el rumor, apurar ventas de los productores y deprimir el precio de la soja, cuando necesitan recuperar márgenes por una alta capacidad ociosa tras el recorte de 10 millones de toneladas que ocasionó la sequía. En 2009, una versión similar logró bajarle el precio al grano que compran los exportadores.

Ahora, los productores tienen capacidad para retener la cosecha hasta septiembre, cuando deban afrontar los costos de la nueva siembra.

Pero la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores (Ciara–CEC) indicó que no recibió “ninguna comunicación oficial” sobre el cambio en el esquema de retenciones. El sector exportador se retiró de la compra ante los rumores. Suele trasladar la suba de las retenciones al precio que paga al productor.

Algunos también deslizan que la posibilidad de un alza en las retenciones podría ser una presión oficial para acelerar la liquidación de exportaciones, que incremente el ritmo en el cual ingresan los dólares comerciales país.

