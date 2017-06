Por Edgar Schmid

Local de Alianza Libertadora Nacionalista (Corrientes y San Martín) cañoneado por los “libertadores” el 21 de septiembre de 1955. Adentro quedaron los cadáveres de aproximadamente 50 defensores del gobierno peronista.

El sionismo “progre” argentino ignora sistemáticamente esta masacre. (P. Ej.:Gente como Hugo Presman (HP) y Néstor Gorojovsky)

Hace unos años, en el barrio de La Paternal – no se ahora – había una escuela sionista llamada Mordejai Anilevich. Durante mucho tiempo creí que sería el nombre de un rabino, un filósofo, un intelectual o alguien así.

Grande fue mi sorpresa cuando vi que era un combatiente del ghetto de Varsovia. Por suerte la colectividad alemana no tiene ninguna escuela llamada Mariscal Rommel, porque no quiero imaginarme el escándalo que armaría “Nueva Sion” y otros defensores (bien pagos) de los “derechos humanos”.

Pero el caso es que, en un país con una débil identidad nacional, el sionismo puede darse en lujo de levantar héroes de guerras extranjeras en lugar de argentinos caídos en las guerras por la independencia. Y no hablemos de los caídos en Malvinas porque ellos son automáticamente “fascistas”.

El tema de este escrito es demostrar como el sionismo en Argentina – en sus diversas variantes – termina siendo un instrumento de la política británica y un enemigo de todo lo que sea conciencia nacional, nacionalismo, identidad nacional, y por que.

Lord Rothschild, Imperio británico y sionismo.

No es casualidad que Israel sea el único país donde en los billetes tiene la imagen de un banquero- Rothschild.

Y esto se debe a que la banca Rothschild estuvo detrás del sionismo desde su mismo inicio por Theodor Herlz. Es más, puede decirse que sin el dinero y la influencia política de los Rothschild, hoy Israel no existiría.

Dada la influencia de los Rothschild dentro de la política británica – que comienza al otro día de la derrota de Napoleón en Waterloo – es muy difícil saber por donde pasa la línea divisora entre los intereses Rothschild y los intereses imperiales (si es que existe tal línea divisoria).

Los Rothschild terminaron convirtiéndose en los patrones no sólo del Estado de Israel sino del movimiento sionista internacional. Desde ahí imponen políticas (macro-políticas) que suelen ser útiles tanto para el imperio británico como para el sionismo.

Es así que las “bajadas de línea” de las distintas tendencias del sionismo pueden tener muy distintos matices pero en ningún caso son estratégicamente antagónicas. Hay “macro-políticas” en que todas las tendencias están de acuerdo.



En el caso de Argentina, esto va mucho más allá de la “des-malvinización” – a la cual adhieren todas las líneas del sionismo. Esto va a las raíces mismas del nacionalismo argentino. Y la macro-política del sionismo es el descrédito y

ataque al nacionalismo argentino.

Contra nuestro nacionalismo, y muy influenciados por el formalismo constitucional pro-británico, se ha criticado mucho la actitud de la Logia San Martín (que incluía entre otros al tcnl. Manuel Savio y al capitán Perón) en la deposición del Pdte Yrigoyen.

Lógicamente los “formalistas” pro-británicos ignoran la diferencia entre constitución formal y real. Pero esta distinción entre formal y real, no es de origen fascista – como pensarían muchos, sino de origen marxista y se origina en el trabajo del socialista alemán Ferdinand Lasalle, “¿Qué es una Constitución?” de 1860.

Y por más que la constitución formal dijera que esto era una “república” la constitución real decía que esto era una colonia real del imperio británico y que solo se podía independizar cambiando la estructura agraria por una estructura industrial, y desarrollando una superestructura cultural nacionalista. Y esto comenzó – en la estructura y superestructura – y por un grupo de nacionales, en la década de 1930 y culmina en 1943/55.

El sionismo contra el naciente nacionalismo argentino.

La DAIA se funda el 5 de octubre de 1935. De entrada coincide con la política de Gran Bretaña para quien el enemigo principal era Alemania y todo lo que le molestaba a Gran Bretaña era “nazi”. Dos años después se funda ICUF en París (Idische Cultural Ferbande) controlada por el stalinismo y la opción era que el británico era un “imperialismo democrático” al que había que defender del nazismo.

Por lo tanto, hasta hombres como Raúl Scalabrini Ortiz o Arturo Jauretche pasan a ser “fascistas” (sinónimo de anti-británico)

Leemos en Wikipedia:

Es una tesis conocida la de que una de las razones del éxito del peronismo es la de haber enarbolado las ideas que los grupos nacionalistas habían sembrado por aquella época en la población. Uno de aquellos grupos fue la Alianza Libertadora Nacionalista.

A pesar de que esta organización fue una de las primeras y mas importantes del nacionalismo argentino, sin embargo poco se estudió sobre su doctrina, organización, trayectoria e influencia política. Solo breves referencias a ella encontramos en algunas obras que tratan la historia política argentina del siglo XX.

Se sabe que el origen de la Alianza se relaciona con la famosa Legión Cívica Argentina, uno de los grupos que apoyó al general Uriburu con la esperanza de que este pusiera en marcha un estado corporativista al estilo fascista.



En un local cedido por esta organización proto-nacionalista el legendario Juan Queraltó fundaría en septiembre de 1937 la UNES – Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios – , la cual a los pocos meses de fundada cambiaria su nombre por el de Alianza Libertadora Nacionalista.

Lo novedoso es que Queralto pretendió que esta nueva organización fuera capaz de llegar a los sectores proletarios. Para ello, desde el vamos, la Alianza salió a disputarle a la izquierda el dominio de las calles, en ese sentido realizaron intensas campañas proselitistas, marchas y multitudinarios actos públicos.

1º de mayo

Si algo molestaba particularmente al líder de la Alianza Libertadora era la apropiación que hizo el marxismo de la causa de los trabajadores. Convencido de que los partidos de izquierda se sumaban a los justos reclamos de los obreros con el objeto de instalar a la postre un régimen inicuo, decidió terminar con las celebraciones del Día del Trabajador bajo la bandera roja del marxismo internacionalista, en su lugar se propuso organizar dichos actos bajo la bandera celeste y blanca. Fue así que al poco de constituida la Alianza comenzó a llevar a cabo actos públicos todos los 1° de Mayo.

En los panfletos convocando a celebrar la Fiesta del Trabajo Argentino en 1938, se llama a conmemorar “con sentido argentino, la fecha que marca un jalón doloroso pero triunfal en las reivindicaciones de los derechos del trabajo”. Tomando distancia del capitalismo explotador, el panfleto proclama,

“Trabajador Argentino. La nación vive y subsiste… por la obra de tu esfuerzo inicuamente explotado por el liberalismo capitalista…”. El mensaje era claro y tajante: “¡Contra el capitalismo que ha impuesto su infame tiranía sobre las masas obreras! ¡Contra el súper capitalismo y el marxismo! ¡Por la dignificación moral y material del proletariado argentino! ¡Por la libertad económica de la nación! ¡Exigimos justicia social!”.

Como se ve, el ideario de la Alianza Libertadora no se agotaba en un mero anticomunismo al estilo de algunos grupos patrióticos pero reaccionarios que le precedieron, todo el régimen corrupto y cipayo era objeto de sus criticas y embates; tal es así que, por ejemplo, cuando estallo el escándalo por el negociado de las tierras del Palomar, en 1940 bajo la presidencia del conservador Castillo, los hombres de la Alianza salieron a las calles a apoyar el informe elaborado por la Comisión que investigo el tema y le atribuyo responsabilidad en ese hecho de corrupción a numerosos funcionarios conservadores y radicales. Como dice José María Rosa,

“para los nacionalistas el escándalo mostraba las lacras del sistema” mientras que para los radicales el cuestionamiento a los funcionarios implicados era “un ataque a la democracia”.

Por cierto que esta confrontación con el régimen conservador y demoliberal la habían iniciado anteriormente los nacionalistas de la Nueva Republica, a partir de la fundación de dicho periódico en 1927 por Ernesto Palacio y los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta, entre otros.

Sin embargo lo que es justo señalar es que fueron los hombres de la Alianza quienes le dieron un matiz más revolucionario y social a las propuestas nacionalistas, haciéndolas llegar a los sectores populares, no porque erróneamente se haya considerado que lo nacional se da sólo en estos estratos, sino porque su difusión generalizada en todo la sociedad era el presupuesto básico para el éxito de la revolución que anunciaban. Es por ello que Mónica Quijada llega a afirmar que

“la Alianza Libertadora Nacionalista agregó a los postulados ya conocidos del ideario nacionalista (un estado corporativo y católico) el principio de la independencia económica, que incluía la nacionalización del petróleo y de los servicios públicos, el control del capital extranjero y una tímida reforma agraria. Este grupo estaba compuesto por elementos jóvenes y no halló demasiado eco entre los viejos nacionalistas, que seguían esperando a un nuevo Uriburu.”

En realidad, no es que el tema de la independencia económica no estaba entre los postulados de los primeros nacionalistas, precisamente fueron los hermanos Irazusta quienes escribirían en 1934 la primera obra que denunció en nuestro país el accionar económico del imperialismo británico -“La Argentina y el imperialismo británico”-, lo que ocurrió es que la Alianza profundizaría sobre las consecuencias sociales de la dependencia.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la Alianza Libertadora levantó al igual que todos los nacionalistas la bandera de la neutralidad, porque Gran Bretaña era nuestro enemigo secular y se esperaba que su derrota seria el fin de la dominación que ésta ejercía sobre países semi-coloniales como el nuestro.

Además los aliados encarnaban aquello que los nacionalistas combatían: el demo-liberalismo y comunismo.

Por aquel entonces, la Alianza era la dueña de las calles. En Mayo de 1943 organizó un multitudinario acto que congregó a más de 100.000 patriotas que desfilaron desde la calle Coronel Díaz hasta Plaza San Martín. (Un mes antes del 4 de junio)

En el discurso que pronunció en esa oportunidad el dirigente aliancista Bonifacio Lastra podemos encontrar un resumen de las ideas políticas de la Alianza. Se responsabiliza de la miseria, que engendra el despiadado régimen capitalista, a la Banca internacional manejada en gran parte por banqueros sionistas. Se denuncia al marxismo como una reacción fundada en el odio, en la destrucción de la nacionalidad, en el ateísmo y en la disolución de la familia. Se toma distancia de los conservadores que niegan los derechos de los trabajadores y se presenta al nacionalismo como un movimiento político que encauza las reivindicaciones sociales en un proyecto de nación soberana.

Como vemos con la Alianza Libertadora Nacionalista hizo aparición un nuevo tipo de nacionalismo, uno que a la vez de reivindicar las banderas de la nacionalidad y de la tradición, tomaba un sentido popular, social y revolucionario.

Según Alberto Spektorowski,

“a comienzos de la década de 1940, la Alianza fue el precedente más claro de los descamisados de Perón”.

Este autor reconoce que en esta nueva organización nacionalista “el planteo de una postura social en la que el concepto de justicia social, que fue tan importante para el peronismo, se veía con claridad”.

El sionismo “progre” y la Falacia de la cebra (o verdad a medias)

La Falacia de la cebra (o verdad a medias) es como si alguien nos dijera:

“La cebra tiene rayas negras, ergo es un animal negro” o a la inversa, “la cebra tiene rayas blancas, ergo, es un animal blanco”.

Una buena muestra de la Falacia de la Cebra es la de Hugo Presman (el HP de Nueva Sion) que molesto por una crítica escribe:

“Por única y última vez respondo a una provocación de Schmid. Transcribo una nota publicada el 15 de abril del 2011.

Me gustaría conocer un texto de Schmid donde critique al nacionalismo oligárquico, a la Iglesia que participó del genocidio, a los católicos que entre el peronismo y el Vaticano optaron por el Vaticano, una repulsa hacia los ejecutores del terrorismo de Estado.

Son los únicos textos que vería con agrado que Edgar Schmid me remita con su firma. No tengo que dar exámenes ante un examinador que no pueda o no quiera contestar ningunos de estos ítems.” [1]

A mí por el contrario me gustaría conocer un texto de HP (o Néstor Gorojovsky) donde den alguna opinión sobre el nacionalismo de Alianza Libertadora Nacionalista. Ellos dos entre otros, siguen toda la línea inglesa de denigrar al nacionalismo argentino.

“El que ataca al nacionalismo del oprimido termina defendiendo el imperialismo del opresor” – Lenin – Carta a Rosa Luxemburgo.

Y la táctica que emplean es la Falacia de la Cebra, ocultar las rayas blancas, señalar las rayas negras.

El nacionalismo argentino no es ni un burro negro ni un burro blanco. Es una cebra.

Pero el dúo Presman-Gorojovsky sólo habla de rayas negras y nos quieren hacer creer que es un burro negro. Nada hablan de los nacionalistas que murieron defendiendo el gobierno peronista.

¿Acaso ignoran la existencia de la ALN? No, no lo ignoran. Es una omisión intencional de la misma forma en que el mitrismo omitía en su momento toda referencia a la batalla de Vuelta de Obligado.

Es parte de su política antinacional el omitir toda referencia que pueda contradecir su falacia de la cebra. Y seguirán insistiendo con el nacionalismo anti-peronista y omitiendo al nacionalismo que dio su vida por Perón.

¿Qué hará el dúo Presman-Gorojovsky? Pondrán cara de boludos como perros que se lo están culeando y seguirán adelante con sus mentiras de siempre, como si nadie hubiera dicho nada

Si unos simples cuentenik de la política.

Nos queda para siempre la inmortal definición:

“Hay dos cosas que la naturaleza no produce: caballos verdes y sionistas honestos”

Coronel Mohamed Ali Seineldin

“Por sus frutos los conoceréis” Mt. 7:16

Para seguir con el sanbenito de nacionalismo oligárquico, aquí van algunos hombres que produjo ALN y que siguieron militando después del 21 de septiembre de 1955.

Esperamos que Presman-Gorojovsky se dignen a decirnos que tenían de “oligárquico”



Oscar Bidegain

Estuvo en todas desde La Legión Cívica (prior a 1930) hasta fundar la Alianza y seguir en la Resistencia.

¿En que andaba entonces el “sionismo progre”?



Rodolfo Walsh

Criado en un Orfanato de curas irlandeses

(para Gorojovsky “de derecha”) y encima después ingresa en Alianza Libertadora

Nacionalista (¡nazi! le gritarían los judíos

de Reconquista-popular y otros)



Mohamed Ali Seineldín

Contaba que a los doce años barría el local de ALN en Concordia a cambio de que los adultos le

dejaran escuchar las discusiones políticas.

Cuando desapareció la ALN ingresó al Ejército



Juan José Valle

No fue afiliado de ALN pero siempre mantuvo posiciones afines.

El 6 de septiembre de 1930 conducía la moto que exploraba la ruta de la columna del Colegio Militar. En su carta de despedida – antes de ser fusilado – demuestra que además de nacionalista era cristiano. Para Gorojovsky hay que borrarlo del “santoral”.

Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino, derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno

trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre.

Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. Viva la patria.”

Juan José Valle.

Buenos Aires, 12 de junio de 1956.



José María Rosa

En 1946, apoyó en las elecciones del 4 de febrero a Perón, desde la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN).

http://www.ellospensaron.com.ar/jose-maria-rosa/

(Reclamar la fuente al Tito Bardini)



Masetti, Jorge Ricardo

Ingresa en la Alianza Libertadora en 1945 y milita junto a Rodolfo Walsh. Termina siendo el 1er periodista argentino que cubre la guerra revolucionaria cubana, amigo del Che Guevara, fundador de Prensa Latina y el Ejercito Guerrillero del Pueblo.





Adenda

Para el dúo Presman-Gorojovsky no se puede hablar de nacionalismo sin hablar de Vaticano.

También dentro de la Iglesia hubo sectores en choque y uno de ellos fue el ex – jesuita Hernán Benítez.

No hablemos tampoco de los capellanes de Policía Federal que fueron perseguidos por los libertadores. No se les perdonó que asesoraran al Jefe de Policía (1952/55) Cro. Grl. Miguel A Gamboa y las investigaciones que hicieron sobre la participación de la masonería (y Gran Bretaña) en el derrocamiento de Perón.

Pero en el caso puntual de Hernán Benítez – Perón lo conocía de es cuchar sus sermones en la Inmaculada de Belgrano y luego fue confesor de Eva Perón.

Al respecto quien escribió sobre él es Norberto Galasso. Parece que Presman no lee los libros de Galazo, ¿Será porque es “nacionalista oligárquico”?

El caso es aplicar también la Falacia de la Cebra a sectores del clero.

Pera quien quiera ver hablar a Hernán Benitez – ya viejo – ver:

Por supuesto que la respuesta de Presman-Gorojovsky será el clásico, “¡nazi! ¡Antisemita!, ¡judeófobo! , etc.”

Seguiré luego

Edgar Schmid

Bs. As, 13 de enero de 2012