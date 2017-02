En medio de un tiroteo, le cantó a sus alumnos para calmarlos

MONTERREY.- Música contra las balas. Ese fue el mejor antídoto que encontró Marta Rivera Lanis, una maestra jardinera de Monterrey, México, para que sus pequeños alumnos pudieran controlar el pánico al escuchar la balacera que estaba ocurriendo afuera del establecimiento, en el barrio La Estanzuela donde dos grupos narcos, el Cartel del Golfo y Los Zetas, se disputan el control del territorio.

“¿Vamos a cantar una canción?”, le preguntó a los niños cuando escuchó los tiros a que estallaban a pocos metros. “No pasa nada, corazón, nada más pongan sus caritas en el piso, preciosos, sólo no levanten la cabeza”, les indicó y luego comenzó canción que tranquilizó a los pequeños: “Si las gotas de lluvia fueran de chocolate me encantaría estar ahí”. Al mismo tiempo se escuchaban los estruendos de las balas.

En el video, que fue colgado en Internet y es de los más vistos en las últimas horas, se ve a la maestra enseñarles a los alumnos cómo protegerse en una situación extrema. Claro que nunca les dijo lo que realmente estaba sucediendo afuera. A pesar de que los docentes son capacitados para actuar en situaciones límites asombra la frialdad con la que Rivera afronta la situación.

“Los niños me motivaron, me dieron el coraje y me sacaron adelante para que no se inquietaran. Mi angustia era ver sus caras de preocupación. Aún recuerdo las preguntas que me formulaban sobre qué les iba a pasar. Mi única labor era protegerlos”, dijo la maestra al recibir un reconocimiento al valor cívico que mostró con el protocolo de seguridad

Fuente: lanacion.com