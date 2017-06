Jorge Omar Bonafini “ desapareció de la lista de desaparecidos” Según el informe de CONADEP .

Mucho antes de tener Seprin… Existió una anécdota que me contó Ulises Barreda, amigo personal “ Me relató que una vez que estando en Madrid se acercó un hombre a saludarlo, ya que lo reconoció… Lo llamativo de esto es que se trataba de uno de los Hijos de Hebe Pastor de Bonafini …

Del Pasado al Futuro:

Un detalle “ Jorge Omar Bonafini” “ DESAPARECIO DE LA LISTA DE DESAPARECIDOS http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/a.html

Hebe Pastor de Bonafini: ¿¿¿Madre de desaparecidos???

La historia “oficialista” pontifica que Hebe Pastor de Bonafini estaba casada y era madre de dos muchachos, Jorge y Raúl. Doña Hebe era una ama de casa vulgar y silvestre a la que, según sus propios dichos, poco y nada le interesaba la realidad política y económica de nuestro país.

El 06 de febrero de 1977, habría sido secuestrado Jorge Omar Bonafini, por entonces de 27 años de edad y estaba casado. En ese mismo año, el día 6 de diciembre de 1977, Raúl Alfredo Bonafini de 24 años, habría sido secuestrado junto a otras dos mujeres en el partido bonaerense de Florencio Varela.

De ahí en más, nada fue igual para Hebe de Bonafini ya que pasó a ser la activista de “derechos humanos” más famosa de toda la Argentina.

Con gran vehemencia la Sra. Pastor pasó a protagonizar el liderazgo de las Madres de Plaza de Mayo enarbolando el reclamo de otras mujeres que clamaban por la aparición con vida de sus familiares. Con el tiempo, Doña Hebe recibió reconocimientos de figuras internacionales relacionadas con la política y el espectáculo.

Ahora bien, investigaciones periodísticas afirman que tanto los hijos como el marido de Hebe Pastor de Bonafini estarían residiendo en la Ciudad de París, ya que estarían distanciados afectivamente de ella.

El discurso sobre los famosos “30.000” desaparecidos carece de fundamento histórico. Ninguna investigación seria puede corroborar tremenda cantidad de personas que habrían pagado el precio de la represión militar de entonces. Lamentablemente, muchos adolescentes y jóvenes han sido intelectualmente manipulados por esos “activistas” y se han enrolado en una lucha que tiene demasiados grises. Muchos no reparan que la lista “oficial” de desaparecidos en la República Argentina ha estado sufriendo sucesivas modificaciones:

→ La lista anterior de 8961 casos fue la original suscripta por la CONADEP como Anexo I del Libro “Nunca Más”, el informe de la Comisión Sábato por el cual se enjuiciaron a las tres Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional.

→ El decreto reglamentario de la ley que estableció las indemnizaciones para familiares le dió a este Anexo fuerza de prueba en las tramitaciones en donde no hubieren otros datos, es decir, que casi figurar allí equivale a la seguridad de la desaparición y el libro equivale a presentar el documento de identidad del desaparecido denunciado, todo con fuerza de prueba para recabar la indemnización.

→ La ex Secretaria de Derechos Humanos Diana Conti en conferencia de prensa anunció que los listados der la Conadep tenían 15.000 nombres y que probablemente había otros 15.000 desaparecidos más, sin que nunca ofreciera datos que probaran este anuncio.

→ En 2004, la Secretaría a cargo de la dupla Gustavo Béliz-Eduardo Luis Duhalde publica una nueva lista cuyo total no llega a los 6.000 casos… muy lejos de 30.000 desaparecidos.

→ Un ejemplo de presunta “corrección”: en la página 61 de la edición papel editada “oficial” por la Conadep en 1984 encontramos:

– Desaparecido 00602 – BONAFINI, Jorge Omar en La Plata – LE. 08383673 – de 33 años (1984) el 06/02/77

– Desaparecido 00603 – BONAFINI, Raúl Alfredo en Berazategui DNI 10659889 31 años (1984) el 06/12/77

Misteriosamente, Jorge Omar Bonafini fue borrado de las listas de desaparecidos. Lo extraño del caso es que, a pesar de ya haber cobrado un suculento resarcimiento económico, ambos hijos de la Sra. Hebe figuraban en el Padrón Electoral de las pasadas elecciones nacionales del año 2007. http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/lista-revisada/a.html

El resultado de la búsqueda no deja de ser tan asombroso como indignante:

Matricula Nº 10.659.889 Tipo Doc.

Apellido y nombres BONAFINI, RAUL A

Sección Electoral 34 – ENSENADA

Circuito Electoral 490 – El Dique

Ud. vota en la mesa Nº 2 Ubicada en: ESCUELA EGB N°5 126 Y 46 S/N – EL DIQUE

Matricula Nº 8.383.673 Tipo Doc.

Apellido y nombres BONAFINI, JORGE O

Sección Electoral 63 – LA PLATA

Circuito Electoral 502 – —

Ud. vota en la mesa Nº 338 Ubicada en: ESCUELA EDUC. MEDIA N°5 531 E/115 Y 115 BIS – TOLOSA(SEC.6°) Jueves 25 de Octubre de 2007

En realidad, la cantidad de desaparecidos no es lo esencial en medio de todo este drama. Con que hayan habido cien, veinte o un solo desaparecido en este país ya es algo grave que habla mal de nosotros como pueblo.

Por Héctor Alderete

Por otra parte, para ir a votar, Don Raúl Alfredo Bonafini debe concurrir a:



LLAMATIVO DISCURSO DE HEBE PASTOR DE BONAFINI DONDE DICE QUE NO QUIERE BUSCAR A SUS HIJOS PORQUE ESTAN VIVOS

JUEVES EN LA PLAZA CON LAS MADRES“SON MILES Y MILES, 30.000, 40.000, 50.000, 200.000 EN LATINOAMÉRICA”Hebe de Bonafini. Discurso del 6 de agosto de 2009.

“He vuelto a esta Plaza después de un tiempo de estar encerradita. Para nosotros caminar en la Plaza, no podemos explicar lo que sentimos y cuando no podemos hacerlo, también lo sentimos.

Hoy hay unas cuantas cosas para hablar. Primero, desde aquí, les mandamos un gran abrazo a los compañeros bolivianos que cumplen 184 años de su libertad ¡Viva Bolivia! ¡Un abrazo para todos!

Como ustedes saben, la marcha de hoy la dedicamos a Honduras, a todo el pueblo hondureño que está resistiendo. Hacemos la marcha por la vuelta de Zelaya, porque sea recibido por su pueblo que lo quiere, lo ama y lo defiende. Repudiamos todas las bases que quieren poner en Colombia, repudiamos al Presidente colombiano y que se dejen de joder los norteamericanos con nuestros pueblos: que pongan las bases adentro de las casas de ellos pero que no nos jodan más. Ni acá, ni en Colombia, ni en Venezuela ni en Ecuador. No queremos bases de los yanquis, ya basta con lo que los yanquis le hicieron al mundo. Demasiado mal, demasiada muerte trajeron al mundo. Los yanquis siempre han traído muerte. Terminaron con Irak y ahora quieren seguir con Latinoamérica: nos vamos defender con uñas y dientes. Creo que eso está claro, por eso estamos acá, defendiendo, con lo que podemos, con esta Plaza, que es maravillosa, que la sentimos cada vez más fuerte, que nos damos cuenta que es lo más importante que hemos podido hacer, conservarla y defenderla, y desde aquí defender la libertad de todos los pueblos de Latinoamérica. Hoy es por Honduras, con todo nuestro corazón. Les mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde ésta Plaza, les decimos compañeros hondureños no abandonen la lucha, la única que se pierde es la que se abandona, no abandonen la lucha, compañeros. ¡Defiendan a Zelaya! ¡Viva Honduras! ¡Viva el pueblo hondureño!

Y quiero hablar de esto que o de estas que asoman como las ratas así, un poco la cabeza y se meten de vuelta en la cueva y la vuelven a asomar y la vuelven a meter, y cuando ven alguna presa por ahí, salen corriendo para atraparla. Hablar de la cantidad de desaparecidos, me parece que es realmente un oprobio, una ofensa, desde esta Plaza repudiamos todo lo que se diga con respecto a los desaparecidos. Son miles y miles, 30.000, 40.000, 50.000, 200.000 en Latinoamérica. Son nuestros hijos, los defendemos hace 32 años en esta Plaza, nadie puede decir quién sabe más, quién sabe menos. ¿Cuántos son? ¿Qué importa la cantidad? Importa lo que ellos hicieron y lo que ellos significaron. Las Madres no vamos a discutir el número, lo que vamos a discutir es quiénes tenemos derecho a gritar, a decir y a defenderlos y quiénes se asoman de vez en cuando para vender un libro rastrero.

Compañeros, ustedes saben que las Madres no hemos dado nunca por muertos a nuestros hijos, ni los vamos a dar por muertos. Hay muchos que sí quieren buscar cadáveres, hay muchos que sí, están tratando de identificar cuerpos por medio de un fémur o de una cabeza, hay antropólogos y hay entierros multitudinarios. No nos interesan los antropólogos, no nos interesa identificar huesos. Respetamos a los que lo hacen. No vamos a dar ninguna gotita de sangre para saber quién es nuestro hijo, porque nuestro hijo son los 30.000 y los 200.000 de Latinoamérica. Todos ellos son nuestros hijos. No hay un hijo para nosotras, no, qué esperanza. Hay miles y miles de hijos. Y hoy, todos los hondureños, que hay más de cien desaparecidos, son nuestros hijos. Y todos los que maten por caerles como le cayeron al gobierno de Honduras también son nuestros hijos. Por lo tanto no hay ninguna gotita de sangre para identificar ningún hueso, respetamos al que lo quiera hacer, pero nosotras jamás vamos a hacer eso porque nuestros hijos no están muertos. Hoy están viviendo en Honduras, con los compañeros, apuntándoles, ayudándoles, empujándolos, dándoles fuerza. Cada vez que un hombre levante una bandera por la libertad, ahí están nuestros hijos. Por eso no hay gotita de sangre para identificarlos, ni hay huesos que digan este soy. Respetamos a quien lo haga, pero las Madres que nos sentimos Madres de los 30.000, de los 40.000 y los 200.000 de toda Latinoamérica, seguiremos en esta Plaza, levantando la bandera de la revolución, esa que levantaron ellos, esa que nos enseñaron ellos, esta Plaza que ya es nuestra. No podemos discutir qué cantidad, lo que vamos a discutir es lo que estamos haciendo. Jamás dejamos un día de luchar, por eso nos repugna que aquellos que se escondieron un tiempo y vuelven a salir ahora tengan coraje de vender un libro. Hasta el jueves que viene.”